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  • Azerbaycan’da Atatürk ve Elçibey’i savunmak suç sayıldı. Yazıklar olsun sana gardaş. Azatlık meydanından utan

Azerbaycan’da Atatürk ve Elçibey’i savunmak suç sayıldı. Yazıklar olsun sana gardaş. Azatlık meydanından utan

Yazıklar olsun sana gardaş. Azatlık meydanından utan. Azerbaycan'da eski milletvekili Dr. Gültekin Hacıbeyli, Türkiye'yi işgalci olmakla suçlayan Leyla Böncü'ye karşı Atatürk'ü ve Elçibey'i savunmaya kalkınca kendini Ağır Ceza Mahkemesi'nde buldu.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 11:12
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Yazıklar olsun sana gardaş. Azerbaycan’da Türkiye'ye işgalci diyenlere karşı Atatürk’ü ve Elçibey’i savunmak suç sayıldı

Azerbaycan’da Atatürk ve Elçibey’i savunmak suç sayıldı. Yazıklar olsun sana gardaş. Azatlık meydanından utan
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Azerbaycanlı eski milletvekili Dr. Gültekin Hacıbeyli etnik bölücülük yapan sosyal medya kullanıcısına yanıtlar verince tutuklanmayla karşı karşıya kaldı. Hacıbeyli'nin Azerbaycan'daki tartışmada Türkiye`nin ve Azerbaycan`ın milli birlik ve bütünlüğünü savununca hapis tehlikesiyle yüz yüze kalmasına yol açan olay şöyle gelişti:

Azerbaycan doğumlu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Leyla Böncü, kendi Facebook hesabından yaptığı paylaşımlarda "Azerbaycan toprakları olduğunu iddia ettiği Kars ve Iğıdır`ın Türkiye tarafından işgal edildiğini, Azerbaycan Cumhuriyeti`nin bu toprakları Türkiye`den geri talep etmek yerine İran`ın Azerbaycan bölgeleri üzerinde toprak iddiasında bulunduğunu" gündeme getirdi.

Azerbaycan'ın eski Cumhurbaşkanı Ebülfez Elçibey'i 'faşist' diye nitelendiren Leyla Böncü, Türkiye Cumhuriyeti`nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk`ün aleyhinde de bazı çirkin iddiaları gündeme getirdi.

Leyla Böncü`ye yanıt Azerbaycanlı akademisyen ve eski milletvekili Gültekin Hacıbeyli’den geldi. Böncü`yü bölücülükle suçlayan Dr.Gültekin Hacıbeyli bir anda kendisini yargının önünde buldu. Hacıbeyli`nin yurtdışına çıkışı yasaklandı. Leyla Böncü`ye karşı ‘Bölücü ve Türkfobi’ şeklinde sözler sarfeden Hacıbeyli savcılık tarafından ‘ağır suç’ işlemekle suçlandı.

Şikayetçi Leyla Böncü, eski ve milletvekili ve akademisyen Gültekin Hacıbeyli`nin tutuklanmasını talep ederken savcılığın sosyal medyadaki bir tartışmada sarfedilmiş ‘Bölücü’ ve ‘Türkfobi’ sözlerini `ağır suç` olarak nitelendirmesi şaşkınlık yarattı. Bu ilginç davayla ilgili savunmasını hazırlayan Gültekin Hacıbeyli "Sosyal medyada bölücülüğe karşı çıkmasından dolayı `ağır suç` ithamıyla hakkında hapis cezası istenmesinin tam bir skandal olduğunu söyledi.

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Türk
21.12.2022 12:40
Teyyo ve ilvanlı ikiside Aynı kafa tek padihşahlık yaşıyolar İkiside türk düşmanı  
 
yasemin
21.12.2022 12:26
Türkiye Cumhuriyeti Leyla Böncüye soruşturma açmalıdır. Kimse dan dun kafasına göre tarihi çarpıtamaz.  
 
vatandaş
21.12.2022 12:24
Diktatörler Atatürkü sevmez.Neden? Atatürk demokrasiyi ve yönetimde aklın esas alınmasını istedi.  
 
TÜM YORUMLAR (15)
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