Yazın ışıldayan cilt için 3 altın kural! Güneş gibi parlayacaksınız

Yaz mevsimi kapıda, güneş ışınları güçleniyor ve cilt sağlığı her zamankinden daha fazla önem kazandı.

Sıcak hava, terleme ve UV ışınlarının cilt üzerindeki etkileri, doğru bakım yapılmadığında kırışıklık, leke ve kuruluk gibi sorunlara yol açabiliyor. Ancak uzmanlar, cilt sağlığını korumanın sanıldığı kadar karmaşık olmadığını vurguladı.

Dünyaca ünlü dermatologlar ve bilimsel araştırmalar ışığında, yaz aylarında cildinizi korumak için uygulayabileceğiniz 3 altın kuralı sizler için derlendi.

1. Güneş Koruması: Cildin En Büyük Kalkanı

Yazın cilt bakımının temel taşı, güneş koruyucu ürünler. ABD’li dermatolog Dr. Whitney Bowe, “Güneş ışınları, cilt yaşlanmasının %80’inden sorumlu. UVA ve UVB ışınlarına karşı geniş spektrumlu bir güneş koruyucu, cildinizi hem lekelerden hem de erken yaşlanmadan korur” dedi.

Journal of Dermatological Science’ta yayımlanan bir araştırma, SPF 30 ve üzeri ürünlerin düzenli kullanımının cilt kanseri riskini %40 oranında azalttığını ortaya koydu.

Uzmanlar, her sabah en az SPF 50 içeren bir güneş koruyucu uygulamanızı ve gün içinde 2-3 saatte bir yenilemenizi önerdi. Ayrıca, antioksidan içerikli (C vitamini veya E vitamini gibi) güneş kremleri, serbest radikallere karşı ek koruma sağladı.

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2. Nemlendirme: Yazın da Vazgeçilmez

Yazın sıcak havada cilt, terleme ve klima gibi faktörler nedeniyle nem kaybına uğrayabilir.

İngiltere merkezli dermatolog Dr. Anjali Mahto, “Nemlendirici kullanımı yazın ihmal edilmemeli. Hafif, su bazlı ve gözenek tıkamayan ürünler tercih edilmeli” diyerek hafif formüllü nemlendiricilerin önemini vurguladı.

Skin Research and Technology dergisinde yayımlanan bir çalışma, hyaluronik asit ve gliserin içeren nemlendiricilerin cilt bariyerini %30 oranında güçlendirdiğini gösterdi.

Günde iki kez, sabah ve akşam, cildinize uygun bir nemlendirici uygulamak, cildin elastikiyetini koruyor ve kuruluk kaynaklı tahrişi önledi.

3. Nazik Temizleme ve Eksfoliasyon: Gözenekleri Özgür Bırakın

Yaz aylarında ter ve yağ üretimi artarken, gözeneklerin tıkanması akne ve siyah nokta oluşumunu tetikleyebilir.

Avustralyalı cilt uzmanı Dr. Shyamalar Gunatheesan, “Cildi nazikçe temizlemek ve haftada 1-2 kez hafif eksfoliasyon yapmak, gözeneklerin temiz kalmasını sağlar” dedi.

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Dermatology Reports’ta yayımlanan bir makale, salisilik asit veya laktik asit içeren nazik eksfoliyanların ciltteki yağ üretimini dengelediğini ve akne oluşumunu %25 azalttığını belirtti.

Uzmanlar, cildi tahriş eden agresif ürünlerden kaçınılmasını ve alkolsüz, pH dengeli temizleyicilerin tercih edilmesini önerdi.

BİLİM VE UZMANLIK IŞIĞINDA CİLT SAĞLIĞI

Yaz aylarında cildinizi korumanın yolu, bilimsel temellere dayanan bu 3 altın kuraldan geçiyor: Güneş koruyucuyla cildi UV ışınlarından korumak, nemlendiriciyle cilt bariyerini desteklemek ve nazik temizleme ile gözenekleri açık tutmak.

Dr. Bowe, “Cilt sağlığı bir maratondur, kısa süreli çözümler değil, istikrarlı alışkanlıklar kazandırır” dedi.