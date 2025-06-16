Yazın kan şekerini dekleyen karpuz ve peyniri uzmanlar anlattı

Yaz aylarının vazgeçilmez lezzeti karpuz, Türk mutfağında peynirle buluştuğunda sadece damakları değil, sağlığı da şenlendirdi.

Bilimsel araştırmalar ve dünya çapındaki uzmanların görüşleri, bu geleneksel ikilinin kan şekerini dengeleme gücünü ortaya koydu.

Porsiyon kontrolüyle tüketildiğinde, karpuz ve peynir hem serinletici bir ara öğün sunuyor hem de diyabet riskini azaltmaya yardımcı oldu.

Karpuz, yüzde 92’si sudan oluşan, düşük kalorili ve besin değeri yüksek bir meyve. İçeriğindeki likopen, potasyum, A ve C vitaminleri ile antioksidan deposu olarak biliniyor. Ancak yüksek früktoz içeriği, özellikle diyabet hastaları için dikkatli tüketim gerektirdi. İşte tam bu noktada, peynirin protein ve yağ içeriği devreye girdi.

Harvard Tıp Fakültesi’nden beslenme uzmanı Dr. Walter Willett, “Yüksek glisemik indeksli meyveler, protein kaynaklarıyla tüketildiğinde kan şekerinde ani yükselmeler önlenebilir” dedi.

Karpuzun yanında tüketilen az yağlı beyaz peynir, insülin salgısını düzenleyerek kan şekerinin daha yavaş yükselmesini sağladı.

BİLİM NE DİYOR?

Journal of Nutrition’da yayımlanan bir çalışma, karpuz gibi yüksek glisemik indeksli meyvelerin proteinle kombine edilmesinin, kan şekeri regülasyonunda etkili olduğunu gösterdi.

Araştırmada, karpuzun tek başına tüketildiğinde kan şekerini hızla yükselttiği, ancak peynir gibi protein kaynaklarıyla birlikte alındığında bu etkinin dengelendiği belirtildi.

Benzer şekilde, Avustralya’daki Monash Üniversitesi’nden Prof. Dr. Jennie Brand-Miller, “Karpuz-peynir ikilisi, glisemik yükü azaltarak tokluk süresini uzatıyor. Bu, özellikle insülin direnci olan bireyler için önemli” şeklinde görüş bildirdi.

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Türkiye’de de uzmanlar bu ikiliye dikkat çekti. Beslenme ve Diyet Uzmanları, “Karpuzun şeker içeriği yüksek olsa da, porsiyon kontrolü ve peynirle tüketimi, kan şekeri dalgalanmalarını önlüyor. İki ince dilim karpuz ve bir dilim az tuzlu peynir, ideal bir ara öğün” diyerek, özellikle diyabet hastalarının bu ikiliyi öğleden sonra ara öğünlerinde tercih etmesini önerdi.

PORSİYON KONTROLÜ ŞART

Karpuz-peynir ikilisinin faydaları, doğru miktarda tüketildiğinde ortaya çıktı. Aşırıya kaçıldığında, karpuzun şeker içeriği karaciğer yağlanması riskini artırabilirken, peynirin yüksek tuz ve yağ oranı tansiyon problemlerine yol açabilir.

İngiliz beslenme uzmanı Dr. Sarah Schenker, “Karpuzun bir porsiyonu, yaklaşık 150-200 gram, yani iki ince dilim olmalı. Peynir ise 30 gramı geçmemeli” uyarısında bulundu.

KARPUZUN EK FAYDALARI

Karpuz, kan şekeri dengelemenin ötesinde başka sağlık faydaları da sundu. American Journal of Clinical Nutrition’da yayımlanan bir araştırma, karpuzdaki likopenin kalp-damar sağlığını desteklediğini ve iltihaplanmayı azalttığını gösterdi. Ayrıca, yüksek su içeriği sayesinde yaz aylarında hidrasyonu destekledi.

Peynir ise kalsiyum ve protein kaynağı olarak kemik sağlığını güçlendiriyor ve tokluk hissi sağladı.

UZMAN ÖNERİSİ: DENGELİ VE LEZZETLİ

Beslenme uzmanları, karpuz-peynir ikilisini salata formunda tüketmeyi de önerdi. Bir dilim karpuz, az tuzlu beyaz peynir, nane yaprakları ve bir çay kaşığı zeytinyağı ile hazırlanan salata, hem hafif hem de kan şekerini dengeleyici bir alternatif.

Dr. Willett, “Bu tür kombinasyonlar, hem lezzetli hem de metabolik sağlık için pratik çözümler sunuyor” dedi.

Karpuz ve peynir, Türk sofralarının yaz klasiği olmanın ötesinde, bilimsel olarak kan şekerini dengeleme potansiyeli taşıdı.

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Uzmanlar, porsiyon kontrolüne dikkat edilmesi ve diyabet gibi kronik rahatsızlıkları olanların doktorlarına danışması gerektiğini vurguladı.

Yazın serinletici lezzetini sağlıkla buluşturan bu ikili, doğru tüketildiğinde sofralarınıza hem tat hem de sağlık katıyor.