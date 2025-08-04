Yazın maden suyunun bir faydası daha ortaya çıktı! Uzmanlar önerdi

Yaz aylarının bunaltıcı sıcakları, vücutta sıvı ve mineral kaybını artırarak ödem oluşumuna zemin hazırladı.

Uzmanlar, aşırı sıcakların ve terlemenin elektrolit dengesini bozarak şişkinlik, yorgunluk ve halsizlik gibi sorunlara yol açabileceğini vurguladı.

Uzmanlar, bu sorunla başa çıkmak için doğal maden suyunun günlük beslenme rutinine eklenmesini önerdi.

Bilimsel araştırmalar da maden suyunun kalsiyum, magnezyum ve potasyum gibi minerallerle vücudun dengesini desteklediğini doğruladı.

UZMAN GÖRÜŞÜ: MADEN SUYU ELEKTROLİT KAYBINI DENGELİYOR

Diyetisyenler, “Terleme yoluyla sadece su değil, magnezyum ve potasyum gibi hayati mineraller de kaybediliyor. Maden suyu, bu mineralleri yerine koyarak ödem oluşumunu engelleyebilir” dedi.

Uzmanlar, özellikle sıcak havalarda günde 1-2 şişe maden suyu tüketiminin elektrolit dengesini korumada etkili olduğunu belirtti.

Ödem atımını desteklemek için maydanoz, ananas ve karpuz gibi besinlerin de sabah saatlerinde tüketilmesini öneriyor, ancak akşam 16:30’dan sonra bu besinlerin etkisinin azalabileceğini ekledi.

Maden suyunun şaşırtıcı yeni etkisi

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR MADEN SUYUNU DESTEKLİYOR

Maden suyunun faydaları, bilimsel çalışmalarla da kanıtlanmış durumda. Fransa’da yapılan bir araştırma, düzenli maden suyu tüketen kadınların daha sağlıklı beslenme alışkanlıklarına sahip olduğunu ve daha az enerji yoğun diyetler tercih ettiğini ortaya koydu.

ABD’deki Ulusal Sağlık ve Beslenme İnceleme Çalışması ise maden suyunun diyetle alınan minerallerle birlikte vitamin ve karotenoid seviyelerini artırdığını gösterdi. Özellikle magnezyum açısından zengin maden sularının, bağırsak hareketlerini düzenleyerek kabızlık gibi sorunları azalttığı biliniyor.

Örneğin, 106 kişi üzerinde yapılan bir çalışmada, magnezyum sülfat içeren maden suyunun bağırsak fonksiyonlarını iyileştirdiği gözlemlendi.

Uluslararası alanda tanınmış beslenme uzmanı Dr. Anika Niambie, maden suyunun sindirim sistemi üzerindeki olumlu etkilerini vurguladı:

“Bikarbonatlı ve klorürlü maden suları, gastrik boşalmayı hızlandırarak hazımsızlığı azaltabilir. Bu, özellikle sıcak havalarda sindirim sisteminin rahatlamasına yardımcı olur.”

Niambie, maden suyunun yemeklerle birlikte tüketildiğinde mineral emiliminin arttığını da ekledi.

DİKKATLİ TÜKETİM ŞART

Maden suyunun faydaları saymakla bitmese de, uzmanlar bilinçli tüketim konusunda uyardı.

Beslenme ve Diyet Uzmanları, aşırı maden suyu tüketiminin yüksek sodyum içeriği nedeniyle hipertansiyon hastaları için risk oluşturabileceğini belirterek, “Düşük sodyumlu maden sularını tercih edin ve günlük 1 litreyi aşmamaya özen gösterin” dedi.

Maden suyunun asidik yapısı nedeniyle diş minesine zarar verebileceği ve plastik şişelerde sunulan ürünlerin mikroplastik riski taşıyabileceğinin de unutulmaması önerildi.

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ÖDEMLE MÜCADELEDE EK ÖNERİLER

Uzmanlar, maden suyu tüketiminin yanı sıra ödemle mücadelede su tüketiminin artırılmasını ve tuz dengesine dikkat edilmesini önerdi.

Uzmanlar, “Günde en az 2,5 litre su içilmeli, yaz aylarında bu miktar artırılabilir. Doğal kaya tuzu tercih edilmeli, ancak miktar kontrollü olmalı” dedi.

Orta tempolu yürüyüşlerin lenf dolaşımını uyararak ödem atımını desteklediği de belirtildi. Ancak yürüyüşlerin sıcaklığın düştüğü saatlerde yapılması gerektiği vurgulandı.

DOĞAL VE SAĞLIKLI BİR SEÇENEK

Maden suyu, yeraltı kaynaklarından elde edilen doğal bir mineral deposu olarak öne çıktı.

Kalsiyum, kemik sağlığını desteklerken, magnezyum kan basıncını düzenliyor ve sindirimi kolaylaştırdı.

Uzmanlar, maden suyunun kendi cam şişesinde tüketilmesini, böylece içindeki gazın ve minerallerin korunmasını öneriyor.Yaz sıcağında ödemle mücadele etmek isteyenler için maden suyu, hem ferahlatıcı hem de sağlıklı bir seçenek sundu. Ancak, kronik şişkinlik veya sağlık sorunları yaşayanların bir uzmana danışması gerektiği unutulmamalı.

Bilimsel veriler ve uzman görüşleri, maden suyunun doğru tüketildiğinde vücudun sıcağa karşı direncini artırdığını gösterdi.