Yazın spor yaparken dikkat. Uzmanlardan hayat kurtaran öneriler

Uzmanlar, yazın doğru spor yapmak için uyulması gereken kuralları açıkladı. Uzmanlardan hayat kurtaran öneriler geldi.

Yazın spor yaparken dikkat. Uzmanlardan hayat kurtaran öneriler

Gerçek Gündem’de yer alan habere göre; Yaz sıcakları ve yoğun nemin iyice bunalttığı bugünlerde açık havada yürüyüş ve spor yapmanın da yürüyüşün kurallarının olduğunu biliniyor.

Üstelik kurallarına uygun yapılmadığında sağlığı ciddi şekilde tehdit de edebildiği bildirildi.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Uğur Özbaydar “Yazın spor ve sıcak birleştiğinde vücut ısısı yükselir, kan sirkülasyonu artar, kalp daha hızlı atar. Daha fazla terlediğimizden dolayı sıvı ve elektrolit kaybı meydana gelerek bayılmadan çarpıntıya, kusmadan bilinç kaybına dek ciddi sorunlara yol açabilir. Yaşlı, çocuk, hamile ve sağlık problemleri olan insanlarda risk daha yüksektir ancak sağlıklı ve aktif insanların da dikkatli olması gerekir. Peki yazın spor yapmayalım mı? Tabi ki yazın spor yapalım ancak bazı kurallara uymak şartıyla” sözlerini kullandı.

Prof. Dr. Mehmet Uğur Özbaydar yazın spor yaparken dikkat edilmesi gereken kuralları anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

İŞTE DOĞRU SPOR YAPMANIN KURALLARI…

-Spor yaralanmalarına dikkat edin

-Susuz kalmayın

-Vücudunuzu dinleyin

-Güneşten sakının

-Ağır sporlardan kaçının

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