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Yavuz Selim DEMİRAĞ
Yavuz Selim DEMİRAĞ

Yazıyormuşum!

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24 Eylül 2022 Cumartesi

Birilerinin umurunda olmayabilir ama bana çok koydu. Evimin, çocuklarımın, ailemin yuvası önünde saldırıya uğrayan kaç kişi vardır? Canım sıkıldı resmen! 68'i okudum, 78'i yaşadım. Bu işlerinde raconu vardı. Ev ve hane... Dümbükler evimin adresini nerden bilecek? Bulmuşlar! Zira görevlendirilmiş, almışlar adresi resmen. Duruşmada utanmadan "Bize katil adayı diyor bu şahıs" diyen "Komi" yada "Garson" emrine amade bir "Dürzü"nün talimatını yerine getirdiği için çok da özgüveni yerinde... Git ulan ödül aldığına söyle. Hiç utanmadan "Adam gazeteci ya yazıyor... Abartıyor..." diyor ya; canımı çok sıktı. Bire dürzü, "Sana katil adayımla yüzleşmek istedim" dediğimde "Benim de bir ailem var" dedin ya kızdım şimdi. Ne diyecektim. "Bay masum mu?" Be hey Alçak! Güvenlik görüntülerine rağmen her şeyi inkar ettiğine göre "Alçaklığın bile sınır var! Çukur!" En azından, talimat aldığın çok şerefli isimlerin emri ile "Gidip cezalandırdık!" diyebilseydin. Ama "Şerefsizsin! Şerefsiz bile sizden daha şereflidir."

Ömrüm boyunca "Köpüş" besledim. Asla "Köpek" demedim hiç birine "Oğlum", "Kızım" oldu hepsi. Her biri "Sabıkalı olan" "Çete mensupları" pek de muteber miş gibi haykırıyor. "Biz dokunmadık bile! Herif kaldırıma kafasını vurmuş" diyorlar.

"Benim huyumdur; boş vakitlerimde kendimi döverim" öyle mi? Selcan Taşçı ve Müyesser Yıldız da yazdı. İlgilisi açıp internetten okuyabilir. Fakat görevliler kendisinden emin. Ben yazıyormuşum!..

Tabi ki yazacağım cahil! Zira senin gibi "Emir manyağı" değilim. Gerçeği ve inandıklarımı yazacağım. Senin emir aldıklarını rahatsız edeceğim.

"Mankurt"ları hiç sevmem. Emir manyağıdır mankurt. Cengiz Aytmatov adını duyunca "Hangi takımın futbolcusu sanan zeka özürlü" iyi düşünsün!...

Evet yazıyorum! Hem de gerçekleri... Tiranınız, emir aldığınızı çok rahatsız ettiğimin de farkındayım. Ateş olsanız cürmünüz kadarını yakarsınız zavallılar! Biz gerçekleri haykırmaya devam edeceğiz. Siz de Vahdettin'i savunmayı sürdürün. İktidarın kulu ve de bilmem nesi olun. İdealistsiz. Sahi siz kimsiniz?

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