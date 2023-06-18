YDS-2 sınavı ne zaman? 2023 YDS-2 ne zaman yapılacak?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı YDS’nin ilk oturumu Mart ayında gerçekleşirken YDS-2’ye girmek isteyen adaylar YDS-2 sınav takvimini merak ediyor. Peki, YDS-2 sınavı ne zaman? 2023 YDS-2 ne zaman yapılacak?

YDS-2 sınavı ne zaman? 2023 YDS-2 ne zaman yapılacak?

YDS sınavı Mart ayında tamamlandı. YDS-2 sınavına girecek adaylar Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı YDS’nin ne zaman yapılacağını ve YDS-2 sonuç tarihini araştırıyor. Peki, YDS-2 sınavı ne zaman? 2023 YDS-2 ne zaman yapılacak?

2023 YDS-2 NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayınlanan takvimle sınav tarihleri belli oldu. Buna göre YDS/2, 22 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

2023 ÖSYM YDS BAŞVURU TAKVİMİ

Başvurular 1-11 Eylül 2023 tarihleri arasında alınacak.

Sınava katılmak isteyen adaylar ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden başvurularını tamamlayabilecek.

YDS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sınava katılmak isteyen adaylar ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden başvurularını tamamlayabilecek.

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