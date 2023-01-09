Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Üyesi alımı yapacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Üniversitenin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır.



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