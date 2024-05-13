Yelkenlisiyle 5 yıl önce çıktığı dünya turunu Datça'da tamamladı

Datça Limanı'na demirleyen Aksu, çiçeklerle karşılandı ve liman başkanlığı ile sosyal medya takipçileri tarafından kuru fasulye ve pilav ikram edildi.

Aksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 yıl 8 gün önce İstanbul'dan tek başına yelkenli teknesi "Blue" ile dünya turuna çıktığını ve şimdi Datça'da yolculuğunu tamamladığını ifade etti.

35 bin deniz mili kat ederek seyahat ettiğini belirten Aksu, rotası ve ziyaret ettiği ülkeler hakkında bilgi verdi. Datça'ya son rotasını çevirdiğini dile getiren Aksu, deneyimlerini ve yaşadıklarını paylaşarak, bu yolculuğun herkes için bir hayal olabileceğini ancak denizcilik ve maceraya düşkün olan herkesin bunu gerçekleştirebileceğini vurguladı. Aksu, ailesinin bu maceraperest ruh halini takip ettiğini ve bu yolculuğun sadece bir çılgınlık değil, birçok insanın gerçekleştirmek istediği bir hayal olduğunu belirtti.