Yeme bağımlılığıyla ilgili uzmanından kritik açıklamalar

Yeme bağımlılığı, tıpta 1950'lerden beri bilinen ama son zamanlarda daha çok sorun olan ve araştırılan bir durum olduğu biliniyor.

Dr. Öğr. Üyesi H. İbrahim Öztürk, bu konuda yaptığı açıklamada, obezite artışının yeme bağımlılığına dikkat çektiğini, bazı yiyeceklerin insan beynini uyuşturucular gibi etkilediğini ve yeme davranışının kontrol edilemez hale geldiğini söyledi.

Öztürk, yeme bağımlılığının hem ruhsal hem de fiziksel sağlığı olumsuz etkilediğini, duygusal yeme olarak adlandırılan bir başa çıkma yöntemi olduğunu, ancak bunun kilo, kalp, şeker ve kolesterol problemlerine yol açtığını belirtti.

Öztürk, yeme bağımlılığının tedavisinde ilaç, psikoterapi ve kişiye özel yaklaşımların kullanılabileceğini, ancak bu konuda henüz net bir yöntem olmadığını ifade etti.

Öztürk, “Kişiye özgü tedavi yaklaşımları iyi sonuçlar vermektedir” dedi.