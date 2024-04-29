Yemek odası tasarımı için öneriler

Kaynak: Haber Merkezi
Yemek odası tasarımı için öneriler
Yemek odası evin önemli alanlarından biriyken dekoru da ilgi çekicidir. İşte tasarım için öneriler

İlk önce yemek odası mobilyalarını seçerken evin duvar renkleri önemli. Ayrıca perdelerin de uyumlu olması gerkeiyor.

İkinci olarak ise tablo, heykel gibi dekoratif malzemelerin seçimi yemek odası tasarımında olmazsa olmazdır. Bu ürünler kullanılarak yemek odası size özel olur.

Üçüncü olarak ise aynalar ve duvar kağıtlarıdır. Yemek odası mobilyalarının rengine göre bir duvar rengi seçilebilir. Aynaların ise çeşitleri çoktur.

Dördüncü olarak da vitrin ve konsol yemek odasını kullanışı kılar. Hem rahatlık hem şıklık verir.

Ayrıca düzen de önemlidir. Derli olması her zaman göze çarpar.

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