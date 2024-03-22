Yemeksepeti'ne soruşturma açıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Yemeksepeti'ne soruşturma açıldı
Rekabet Kurumu, Yemek Sepeti'ne kendi kurye hizmetini zorunlu tutması ve üye işletmelerin faaliyetlerini zorlaştırması nedeniyle soruşturma açtı.

Rekabet Kurumu, Yemek Sepeti hakkında rekabet soruşturması açıldığını duyurdu.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada, "Yemek Sepeti Elektronik İletişim Perakende Gıda AŞ'nin çevrim içi yemek siparişi-servisi platform hizmeti kapsamında kendi kurye hizmetini zorunlu tutmak ve üye işletmelerin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. ve/veya 6. maddesini ihlal ettiği iddialarına yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri 07.03.2024 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Yemek Sepeti Elektronik İletişim Perakende Gıda AŞ hakkında soruşturma açılmasına, 24-12/211-M sayı ile karar vermiştir." ifadelerine yer verildi.

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