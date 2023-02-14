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Yemekten rahatsızlanan 15 kişi hastaneye başvurdu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yemekten rahatsızlanan 15 kişi hastaneye başvurduğu bildirildi.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 13:37
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Yemekten rahatsızlanan 15 kişi hastaneye başvurdu

Yemekten rahatsızlanan 15 kişi hastaneye başvurdu
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İHA’nın haberine göre; Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan lokantada yedikleri yemekten dolayı mide bulantısı, ağrı ve ishal şikâyetleri sebebi ile 15 kişi hastaneye başvurdu. 9 kişinin hastanedeki işlemleri devam ederken 6 kişinin taburcu olduğu bilgisine ulaşıldı.

Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan bir lokantada yedikleri yemekten dolayı mide bulantısı, ağrı ve ishal şikâyetleri ile 15 kişi hastaneye başvurduğu ifade edildi.

Gıda zehirlenmesi şubesi ile tedaviye alınan hastalardan 6 kişi taburcu olurken 9 kişinin tedavilerinin sürdüğü bilgisine ulaşıldı. Konuya ilişkin olarak inceleme başlatıldığı vurgulandı.

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