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Bu mutfakta günlük 7 bin kişiye yemek yapılıyor. Herkes depremzedeler için seferber oldu

10 ilde büyük yıkıma neden olan deprem felaketi sonrası arama kurtarma çalışmaları ve yardımlar devam ediyor. Kahramanmaraş’ta günlük 7 bin kişiye yemek yapılan mutfak ortaya çıktı. Herkes depremzedeler için seferber oldu.

Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar - 16:35
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Bu mutfakta günlük 7 bin kişiye yemek yapılıyor

Bu mutfakta günlük 7 bin kişiye yemek yapılıyor. Herkes depremzedeler için seferber oldu
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Kahramanmaraş’ta meydana gelen 2 deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Son yapılan açıklamaya göre depremlerde 24 bin 617 kişi hayatını kaybetti. Deprem felaketi sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ederken sokakta kalan çok sayıda depremzede için yardımlar yapılıyor.

Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere depremin yıktığı kentlerde depremzedelerin yiyecek ihtiyaçlarının karşılanması için yoğun çaba harcanıyor.

Depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’tan yeni bir görüntü geldi. Ortaya çıkan görüntüde günde 7 bin kişiye yemek yapılan bir mutfak görülüyor. Mutfakta çok sayıda kazan ve yemeklerde kullanılmak üzere getirilen malzemeler ve yağlar yer alıyor.

 

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