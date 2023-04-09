Yemen’de ateşkes görüşmeleri

Çin arabuluculuğunda Suudi Arabistan ve İran barışının tesis edilmesinin ardından vekalet savaşının önemli merkezlerinden olarak öne çıkan Yemen'de Suudi bir heyet ile Husiler arasında ateşkes görüşmelerinin başladığı belirtildi.

BBC News'in haberine göre, ateşkes görüşmelerinde Umman'dan bir arabulucuk heyetinin de yer aldığı aktarıldı.

Suudi tarafı şu ana kadar resmi bir açıklama yapmazken, Husi tarafı görüşmeleri doğruladı.

Yemen'de 2015'ten beri Suudi Arabistan öncülüğündeki gerici koalisyonla Husiler arasında bir iç savaş yaşanıyor.

Başkent Sana, Husi güçlerin kontrolünde bulunuyor.

Öte yandan ülkede çeşitli cihatçı terör grupları da saldırılar düzenliyor.