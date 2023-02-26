26 Şubat 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yemen'de iki güvenlik birimi arasında çatışma: 3 kişi öldü

Yemen'de iki güvenlik birimi arasında çatışma: 3 kişi öldü

Yemen medyasında yer alan haberlere göre, büyük bölümü Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyinin (GGK) kontrolünde bulunan Dali kentinde iki güvenlik birimi arasında çatışma çıktı.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 01:48
Takip Et

Yemen'de iki güvenlik birimi arasında çatışma: 3 kişi öldü

Yemen'de iki güvenlik birimi arasında çatışma: 3 kişi öldü
+
Aa
-

Dali kentinin çeşitli mahallelerinde uzun süre devam eden şiddetli çatışmalarda 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Çatışan iki güvenlik birimin bağlı olduğu güçler hakkında ise net bilgi verilmedi.

Yemen'in güneyindeki çeşitli kentlerde BAE destekli GGK ile hükümet güçlerine yakın birlikler arasında dönem dönem çatışmalar yaşanıyor.

YEMEN'DEKİ İÇ SAVAŞ

Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgeleri elinde bulunduran İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar oluyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Taraflar arasında BM öncülüğünde 2 Nisan 2022'de sağlanan ateşkes 6 ay sürmüştü.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı. (AA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son ankette ortaya çıktı. Saray'da herkes Millet İttifakı'nın oy oranını konuşuyor
1
﻿Son ankette ortaya çıktı. Saray'da herkes Millet İttifakı'nın oy oranını konuşuyor
﻿Son ankette ortaya çıktı. Saray'da herkes Millet İttifakı'nın oy oranını konuşuyor
﻿Gökteki en büyük patlama. Tüm dünyada elektrik kesilebilir
2
﻿Gökteki en büyük patlama. Tüm dünyada elektrik kesilebilir
﻿Gökteki en büyük patlama. Tüm dünyada elektrik kesilebilir
﻿Demir ve çimentoya depremde evler yeniden yapılacak diye rekor zam yaptılar. Şimdi, vatandaş 'Nerede bu devlet?' demesin mi?
3
﻿Demir ve çimentoya depremde evler yeniden yapılacak diye rekor zam yaptılar. Şimdi, vatandaş 'Nerede bu devlet?' demesin mi?
﻿Demir ve çimentoya depremde evler yeniden yapılacak diye rekor zam yaptılar. Şimdi, vatandaş 'Nerede bu devlet?' demesin mi?
﻿İçinde kimyasal madde bulunan varil patladı
4
﻿İçinde kimyasal madde bulunan varil patladı
﻿İçinde kimyasal madde bulunan varil patladı
﻿Herkes depremzedelerin nasıl oy kullanacağını tartışırken kulislerden bu haber sızdı: Erdoğan karşı çıktı
5
﻿Herkes depremzedelerin nasıl oy kullanacağını tartışırken kulislerden bu haber sızdı: Erdoğan karşı çıktı
﻿Herkes depremzedelerin nasıl oy kullanacağını tartışırken kulislerden bu haber sızdı: Erdoğan karşı çıktı
﻿İslam Memiş altın almak için en doğru zamanı açıkladı
6
﻿İslam Memiş altın almak için en doğru zamanı açıkladı
﻿İslam Memiş altın almak için en doğru zamanı açıkladı
﻿Ankaragücü'nden flaş transfer
7
﻿Ankaragücü'nden flaş transfer
﻿Ankaragücü'nden flaş transfer
﻿Kadıköy'de otomobil bariyere saplandı: 3 yaralı
﻿Kadıköy'de otomobil bariyere saplandı: 3 yaralı
﻿Kadıköy'de otomobil bariyere saplandı: 3 yaralı
﻿Yemen'de iki güvenlik birimi arasında çatışma: 3 kişi öldü
﻿Yemen'de iki güvenlik birimi arasında çatışma: 3 kişi öldü
﻿Yemen'de iki güvenlik birimi arasında çatışma: 3 kişi öldü
﻿İstanbul’a deprem bölgesinden 6 yaralı daha getirildi
﻿İstanbul’a deprem bölgesinden 6 yaralı daha getirildi
﻿İstanbul’a deprem bölgesinden 6 yaralı daha getirildi
﻿Manisa'da su tankı patladı: 1 ölü
﻿Manisa'da su tankı patladı: 1 ölü
﻿Manisa'da su tankı patladı: 1 ölü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.