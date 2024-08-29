Yemen'in kuzeyi ve batısındaki sellerde son birkaç saat içinde 58 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA
Yemen'in kuzeyi ve batısındaki sellerde son birkaç saat içinde 58 kişi hayatını kaybetti

Yemen'in kuzeyinde ve batısında yaşanan sellerde son birkaç saat içinde 58 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yemen hükümetine bağlı mahalli idare ile Hudeyde ilindeki Husilerden sel sebebiyle oluşan can kaybına ilişkin açıklama yapıldı.

Yemen hükümetine bağlı Mahvit ili mahalli yönetiminden yapılan açıklamada, ile bağlı Melhan beldesinde meydana gelen selde onlarca evin yıkıldığı, 50'den fazla vatandaşın hayatını kaybettiği belirtildi.

Sel sularının çok sayıda su kanalını yıktığı, mescitleri, dükkanları ve araçları sürüklediği, onlarca büyükbaş hayvanın da sel sularında telef olduğu kaydedildi.

Açıklamada, uluslararası yardım kuruluşlarına yaşanan doğal afete karşı Yemen halkına yardım çağrısı yapıldı.

Husilerin kontrolünde olan Hudeyde ili Vali Yardımcısı Ahmed el-Bişri, El-Mesire televizyon kanalına yaptığı açıklamada, ile bağlı el-Muravaa, el-Katia, ez-Zeydiyye, el-Lahye ve Beyt el-Fakıyye beldelerinde yaşanan sel ve yıldırım düşmesi sebebiyle son 24 saatte 8 kişinin de yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Bişri, sivil savunma ekiplerinin kayıp iki kişi için arama çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Son Haberler
Suriye'de hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen savaş uçağı düştü
Hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen savaş uçağı düştü
Telegram'ın kurucusu Durov serbest bırakıldı
Telegram'ın kurucusu Durov serbest bırakıldı
Bursa'da kan donduran olay: Babasını öldürdü, annesini ağır yaraladı
Babasını öldürdü, annesini ağır yaraladı
Yemen'in kuzeyi ve batısındaki sellerde son birkaç saat içinde 58 kişi hayatını kaybetti
Yemen'in kuzeyi ve batısındaki sellerde son birkaç saat içinde 58 kişi hayatını kaybetti
Milli Emlak'tan akıllı telefon fiyatına arsa fırsatı. KDV'den muaf tutulacak
Milli Emlak'tan akıllı telefon fiyatına tapu fırsatı