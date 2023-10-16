Yemişi kısırlığı bitiriyor, kabuğu dişleri pırıl pırıl yapıyor. Bahçede 64 TL markette 130 TL

Elazığ'da 19 bin dekar alanda bulunan 125 bin ağaçta ceviz hasadı başladı. Kısırlığa iyi gelen ve kabuğunun dişleri beyazlatmasıyla bilinen cevizle ilgili detaylar haberimizde…
Kentte ceviz hasadı zamanının gelmesiyle üretimin yaygın olarak yapıldığı merkez Dilek köyünde, ceviz hasadı etkinliği düzenlendi.
Vali Ömer Toraman, etkinlikte yaptığı konuşmada, geçen yıla göre kent genelinde tarım ürünlerinde verimde artış gözlemlendiğini söyledi.
Cevizde de verimin geçen yıla göre yüksek olmasının sevindirici olduğunu ifade eden Toraman, "İlimiz genelinde bütün tarım ürünlerinde bir bolluk ve bereket var, o yüzden mutluyuz. Elazığ'da ceviz ekiliş alanları sürekli artıyor.
Özellikle son 5-10 yılda ciddi manada ağaç sayılarımız artmış, inşallah bu artarak devam edecek. Buna bağlı olarak tabi üretim de artıyor, dolayısıyla ilimizin ekonomisine çiftçimize katkı olarak geri dönüyor.
Badem ve ceviz gibi Türkiye'nin tüketimini karşılayamadığı ürünleri daha fazla üretmemiz lazım." dedi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç da kentte ceviz üretiminin son 30 yılda yaygın olarak yapılmaya başlandığını dile getirdi.
Ceviz rekoltesinin 2018'de 11 bin 500 dekar alanda 2 bin ton ve 2022 yılında 19 bin dekar alanda 2 bin 300 ton olarak gerçekleştiğini anımsatan Kılıç, şunları kaydetti:
"Bu yıl ortalama 2 bin 800 ton rekolte bekliyoruz, buda geçen yıla göre yaklaşık yüzde 25-30'luk bir artış olduğunu gösteriyor. Bu artışla beraber ilimizde son 2 yılda ceviz ekiliş alanlarında da ciddi bir artış var.
2021 yılında yaklaşık 115 bin olan ceviz ağaç sayımız, 2022 yılında 125 bine çıktı. Yeni ekilen ağaçlar 3 yıl sonra ürünlerini verecek.
Önümüzdeki yıllarda ceviz üretimimiz daha da artacaktır. Ceviz rekoltesindeki artışın ilimize kattığı bir katma değer var.
2023 yılı itibarıyla biz bu üretim değerinin yaklaşık 222 milyon 500 bin lira olarak öngörüyoruz, buda ciddi bir rakam."
Konuşmaların Vali Toraman ve protokol üyeleri, üreticilere ceviz hasadı yaptı.
Öte yandan ceviz tarlada ortalama 40 TL ila 60 TL marketlerde ise 100 TL ila 140 TL arasında değişiyor.
CEVİZİN FAYDALARI NELERDİR?
Ceviz, ağaçta yetişen ve sert kabukları olan bir meyvedir. Sağlık açısından oldukça faydalı olduğundan evlerden eksik edilmemekte ve sık sık tüketilmektedir.
Cevizin içerisinde; B, C ve E vitaminleri ile demir ve magnezyum gibi mineraller yer alır. Bu bakımdan ceviz, sağlık açısından vazgeçilmez bir besin kaynağıdır.
- Omega 3 bakımından zengin olduğu için kalp ve damar hastalıklarının oluşma riskini düşürür.
- İçerdiği lifler sayesinde tokluk hissini uzatır ve böylece kilo kontrolü sağlamaya destek verir.
- İçeriğinde yer alan fosfor sayesinde kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur ve kemik sağlığını destekler.
- Omega 3, selenyum ve iyot içerdiği için beynin çalışma performansını artırır.
- Beyin sağlığına iyi geldiği için erken bunama ve epilepsi gibi hastalıklara karşı tavsiye edilir.
- Güçlü bir antioksidan olduğu için vücuttaki oksidanların artmasına engel olur.
- Serbest radikallere karşı mücadele eder, böylece hücre ve dokuların zarar görmesine engel olur.
- Bağırsakları parazitlerden temizlemeye yardımcı olur.
- Kabızlık problemine karşı güçlü bir faktördür.
- Tokluk sağladığı için kilo vermeye yardımcıdır.
- Kabuğu kaynatılarak, saça parlaklık vermek ve dişleri beyazlatmak için kullanılabilir.
- İçerisinde bulunan mineral ve vitaminler sayesinde metabolizmaya canlılık katar ve bağışıklık sistemine destek verir.
- Alzheimer, diyabet ve kalp hastalıklarının oluşumunu tetikleyen enflamasyonu azaltıcı bir etkisi vardır.
- Kandaki melatoninin miktarını artırdığı için uyku problemlerinin giderilmesini sağlar.
- Serbest radikalleri tuttuğu için hücrelerin canlı kalmasını sağlar ve cildin daha genç görünmesine yardımcı olur.
- Düzenli ceviz tüketimi sayesinde kardiyovasküler hastalıklara yakalanma ihtimali %40 değerine kadar düşürülebilir.
- Sperm kalitesini artırarak çocuk sahibi olmak isteyenlere destek verir.