Yemişi kısırlığı bitiriyor, kabuğu dişleri pırıl pırıl yapıyor. Bahçede 64 TL markette 130 TL

Elazığ'da 19 bin dekar alanda bulunan 125 bin ağaçta ceviz hasadı başladı. Kısırlığa iyi gelen ve kabuğunun dişleri beyazlatmasıyla bilinen cevizle ilgili detaylar haberimizde…

KAYNAK: AA
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Yemişi kısırlığı bitiriyor, kabuğu dişleri pırıl pırıl yapıyor. Bahçede 64 TL markette 130 TL 1
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Yemişi kısırlığı bitiriyor, kabuğu dişleri pırıl pırıl yapıyor. Bahçede 64 TL markette 130 TL 2

Kentte ceviz hasadı zamanının gelmesiyle üretimin yaygın olarak yapıldığı merkez Dilek köyünde, ceviz hasadı etkinliği düzenlendi.

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Yemişi kısırlığı bitiriyor, kabuğu dişleri pırıl pırıl yapıyor. Bahçede 64 TL markette 130 TL 3

Vali Ömer Toraman, etkinlikte yaptığı konuşmada, geçen yıla göre kent genelinde tarım ürünlerinde verimde artış gözlemlendiğini söyledi.

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Yemişi kısırlığı bitiriyor, kabuğu dişleri pırıl pırıl yapıyor. Bahçede 64 TL markette 130 TL 4

Cevizde de verimin geçen yıla göre yüksek olmasının sevindirici olduğunu ifade eden Toraman, "İlimiz genelinde bütün tarım ürünlerinde bir bolluk ve bereket var, o yüzden mutluyuz. Elazığ'da ceviz ekiliş alanları sürekli artıyor.

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Yemişi kısırlığı bitiriyor, kabuğu dişleri pırıl pırıl yapıyor. Bahçede 64 TL markette 130 TL 5

Özellikle son 5-10 yılda ciddi manada ağaç sayılarımız artmış, inşallah bu artarak devam edecek. Buna bağlı olarak tabi üretim de artıyor, dolayısıyla ilimizin ekonomisine çiftçimize katkı olarak geri dönüyor.

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Yemişi kısırlığı bitiriyor, kabuğu dişleri pırıl pırıl yapıyor. Bahçede 64 TL markette 130 TL 6

Badem ve ceviz gibi Türkiye'nin tüketimini karşılayamadığı ürünleri daha fazla üretmemiz lazım." dedi.

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Yemişi kısırlığı bitiriyor, kabuğu dişleri pırıl pırıl yapıyor. Bahçede 64 TL markette 130 TL 7

İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç da kentte ceviz üretiminin son 30 yılda yaygın olarak yapılmaya başlandığını dile getirdi.

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Yemişi kısırlığı bitiriyor, kabuğu dişleri pırıl pırıl yapıyor. Bahçede 64 TL markette 130 TL 8

Ceviz rekoltesinin 2018'de 11 bin 500 dekar alanda 2 bin ton ve 2022 yılında 19 bin dekar alanda 2 bin 300 ton olarak gerçekleştiğini anımsatan Kılıç, şunları kaydetti:

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Yemişi kısırlığı bitiriyor, kabuğu dişleri pırıl pırıl yapıyor. Bahçede 64 TL markette 130 TL 9

"Bu yıl ortalama 2 bin 800 ton rekolte bekliyoruz, buda geçen yıla göre yaklaşık yüzde 25-30'luk bir artış olduğunu gösteriyor. Bu artışla beraber ilimizde son 2 yılda ceviz ekiliş alanlarında da ciddi bir artış var.

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Yemişi kısırlığı bitiriyor, kabuğu dişleri pırıl pırıl yapıyor. Bahçede 64 TL markette 130 TL 10

2021 yılında yaklaşık 115 bin olan ceviz ağaç sayımız, 2022 yılında 125 bine çıktı. Yeni ekilen ağaçlar 3 yıl sonra ürünlerini verecek.

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Yemişi kısırlığı bitiriyor, kabuğu dişleri pırıl pırıl yapıyor. Bahçede 64 TL markette 130 TL 11

Önümüzdeki yıllarda ceviz üretimimiz daha da artacaktır. Ceviz rekoltesindeki artışın ilimize kattığı bir katma değer var.

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Yemişi kısırlığı bitiriyor, kabuğu dişleri pırıl pırıl yapıyor. Bahçede 64 TL markette 130 TL 12

2023 yılı itibarıyla biz bu üretim değerinin yaklaşık 222 milyon 500 bin lira olarak öngörüyoruz, buda ciddi bir rakam."

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Yemişi kısırlığı bitiriyor, kabuğu dişleri pırıl pırıl yapıyor. Bahçede 64 TL markette 130 TL 13

Konuşmaların Vali Toraman ve protokol üyeleri, üreticilere ceviz hasadı yaptı.

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Yemişi kısırlığı bitiriyor, kabuğu dişleri pırıl pırıl yapıyor. Bahçede 64 TL markette 130 TL 14

Öte yandan ceviz tarlada ortalama 40 TL ila 60 TL marketlerde ise 100 TL ila 140 TL arasında değişiyor.

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Yemişi kısırlığı bitiriyor, kabuğu dişleri pırıl pırıl yapıyor. Bahçede 64 TL markette 130 TL 15

CEVİZİN FAYDALARI NELERDİR?

Ceviz, ağaçta yetişen ve sert kabukları olan bir meyvedir. Sağlık açısından oldukça faydalı olduğundan evlerden eksik edilmemekte ve sık sık tüketilmektedir.

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Yemişi kısırlığı bitiriyor, kabuğu dişleri pırıl pırıl yapıyor. Bahçede 64 TL markette 130 TL 16

Cevizin içerisinde; B, C ve E vitaminleri ile demir ve magnezyum gibi mineraller yer alır. Bu bakımdan ceviz, sağlık açısından vazgeçilmez bir besin kaynağıdır.

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Yemişi kısırlığı bitiriyor, kabuğu dişleri pırıl pırıl yapıyor. Bahçede 64 TL markette 130 TL 17

CEVİZİN FAYDALARI NELERDİR?

- Omega 3 bakımından zengin olduğu için kalp ve damar hastalıklarının oluşma riskini düşürür.

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Yemişi kısırlığı bitiriyor, kabuğu dişleri pırıl pırıl yapıyor. Bahçede 64 TL markette 130 TL 18

- İçerdiği lifler sayesinde tokluk hissini uzatır ve böylece kilo kontrolü sağlamaya destek verir.

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Yemişi kısırlığı bitiriyor, kabuğu dişleri pırıl pırıl yapıyor. Bahçede 64 TL markette 130 TL 19

- İçeriğinde yer alan fosfor sayesinde kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur ve kemik sağlığını destekler.

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Yemişi kısırlığı bitiriyor, kabuğu dişleri pırıl pırıl yapıyor. Bahçede 64 TL markette 130 TL 20

- Omega 3, selenyum ve iyot içerdiği için beynin çalışma performansını artırır.

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Yemişi kısırlığı bitiriyor, kabuğu dişleri pırıl pırıl yapıyor. Bahçede 64 TL markette 130 TL 21

- Beyin sağlığına iyi geldiği için erken bunama ve epilepsi gibi hastalıklara karşı tavsiye edilir.

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Yemişi kısırlığı bitiriyor, kabuğu dişleri pırıl pırıl yapıyor. Bahçede 64 TL markette 130 TL 22

- Güçlü bir antioksidan olduğu için vücuttaki oksidanların artmasına engel olur.

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Yemişi kısırlığı bitiriyor, kabuğu dişleri pırıl pırıl yapıyor. Bahçede 64 TL markette 130 TL 23

- Serbest radikallere karşı mücadele eder, böylece hücre ve dokuların zarar görmesine engel olur.

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Yemişi kısırlığı bitiriyor, kabuğu dişleri pırıl pırıl yapıyor. Bahçede 64 TL markette 130 TL 24

- Bağırsakları parazitlerden temizlemeye yardımcı olur.

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Yemişi kısırlığı bitiriyor, kabuğu dişleri pırıl pırıl yapıyor. Bahçede 64 TL markette 130 TL 25

- Kabızlık problemine karşı güçlü bir faktördür.

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Yemişi kısırlığı bitiriyor, kabuğu dişleri pırıl pırıl yapıyor. Bahçede 64 TL markette 130 TL 26

- Tokluk sağladığı için kilo vermeye yardımcıdır.

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Yemişi kısırlığı bitiriyor, kabuğu dişleri pırıl pırıl yapıyor. Bahçede 64 TL markette 130 TL 27

- Kabuğu kaynatılarak, saça parlaklık vermek ve dişleri beyazlatmak için kullanılabilir.

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Yemişi kısırlığı bitiriyor, kabuğu dişleri pırıl pırıl yapıyor. Bahçede 64 TL markette 130 TL 28

- İçerisinde bulunan mineral ve vitaminler sayesinde metabolizmaya canlılık katar ve bağışıklık sistemine destek verir.

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Yemişi kısırlığı bitiriyor, kabuğu dişleri pırıl pırıl yapıyor. Bahçede 64 TL markette 130 TL 29

- Alzheimer, diyabet ve kalp hastalıklarının oluşumunu tetikleyen enflamasyonu azaltıcı bir etkisi vardır.

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Yemişi kısırlığı bitiriyor, kabuğu dişleri pırıl pırıl yapıyor. Bahçede 64 TL markette 130 TL 30

- Kandaki melatoninin miktarını artırdığı için uyku problemlerinin giderilmesini sağlar.

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Yemişi kısırlığı bitiriyor, kabuğu dişleri pırıl pırıl yapıyor. Bahçede 64 TL markette 130 TL 31

- Serbest radikalleri tuttuğu için hücrelerin canlı kalmasını sağlar ve cildin daha genç görünmesine yardımcı olur.

- Düzenli ceviz tüketimi sayesinde kardiyovasküler hastalıklara yakalanma ihtimali %40 değerine kadar düşürülebilir.

- Sperm kalitesini artırarak çocuk sahibi olmak isteyenlere destek verir.

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