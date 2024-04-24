Yeni Anayasa devleti yıkmaksa ne yapmalı?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, “Türkiye’nin bundan sonraki süreçte gerçekten sivil yeni bir anayasayı yapması Türkiye’nin boynunun borcudur. 23 Nisan haftasından sonra önce partilerle yapacağımız temasla bu süreci başlatmayı düşünüyoruz. Arkasından da sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, kurum ve kuruluşun sürece katkı vermesini temenni ediyoruz.” dedi.

Oysa Türkiye’ye “Yeni Anayasa boyunduruğu” vurmak isteyen; Atatürk ile hesaplaşmaya çalışan ABD ve AB’dir. Zaten CIA’nın Türkiye politikasını oluşturan Graham Fuller de Türkiye’nin Türk Milleti’nin egemenliğinden çıkarılması için “Yeni Türkiye Cumhuriyeti” adlı bir kitap yazmıştır.

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Dr. Sakin Öner, “Türk Milliyetçileri yeni anayasa tuzağına karşı birleşmelidir” başlığı altında bir çağrı yaptı.

Öner, 1982 Anayasası’nın 137 maddesinin 40 yıl içinde değiştirildiğini ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uyarlandığını hatırlatarak şöyle dedi:

“Fakat bu değişiklikler Siyasal İslamcılar ile Siyasal Kürtçüleri tatmin etmemektedir. Bu iki grup; Türk, Atatürk, Cumhuriyet, milli devlet ve üniter yapı karşıtlığında birleşmektedir. Ayrıca bunlar, Anayasanın değiştirilemez hükmü bulunan ilk üç maddesine, 66. Maddedeki Türklük tanımına, Anayasada geçen ‘Türk’ ibarelerine karşıdır. Bunları çıkartarak yapacakları yeni Anayasa ile Türk kimliğini milleti oluşturan alt etnisitelerden biri durumuna getirmek, Türkiye Cumhuriyeti’ni çok uluslu, çok kültürlü, çok dilli, çok eğitimli, yerel yönetimlerine özerklik verilmiş federatif bir yapıya dönüştürmek istiyorlar. Yeni Anayasa isteyenlerin niyetinin ne olduğu 1921 Anayasası gevelemelerinin altında yatmaktadır.

Bütün bu gelişmeler, Anadolu coğrafyasından Türk kimliğini silmek ve yerine Türkiyelilik gibi coğrafyaya dayanan bir kimlik oluşturulmak istendiğini ortaya koymaktadır. Andımız’ın okullarda okutulmasına son verilmesi, devlet kurumlarından T.C. ibaresini kaldırılması, statlardan Atatürk adının kaldırılması, ‘Ne mutlu Türk’üm diyene!’ ifadesine karşı çıkılması, Yeni Anayasa çığırtkanlarının işaret taşlarıdır.

Türk milleti ‘Yeni Anayasa tuzağı’na karşı uyanık olmalı ve bu girişime sonuna kadar karşı koyma azim ve kararlılığını ortaya koymalıdır.

Bu konuda en büyük görev, Türk milletine mensubiyetinden gurur duyan Türk Milliyetçilerine düşmektedir. Türk milletini bu konuda bilgilendirerek onları uyanık tutma görevi, öncelikle onlarındır. Ama Türk Milliyetçileri, bu bölünmüş, çeşitli partilere ve teşekküllere dağılmış birbirlerine düşmüş halleriyle bu görevi yerine getiremez. Kurumsal kimliklerini korumak şartıyla mutlaka milli konularda ve özellikle Yeni Anayasa girişimi karşısında güç birliği yaparak omuz omuza mücadele etmelidirler.”

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Öner’in bahsettiği partilerden birincisi MHP’dir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 14 Mayıs seçimlerinden sonra yaptığı konuşmada, “Darbe anayasası Türkiye'ye layık değildir. Artık vakit gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıldönümünü yeni bir anayasayla taçlandırmak hem Milliyetçi Hareket Partisi hem de Cumhur İttifakı için ortak hedeftir." demişti.

İyi Parti’nin görüşünü ise son 23 Nisan oturumunda Erhan Usta açıkladı ve ilk dört maddeye dokunulmaması kaydıyla Yeni Anayasa çalışmalarını destekleyeceklerini bildirdi!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise “1921 Anayasası’na dönerek yeni anayasa yapalım fikrini ilk ortaya atan İmralı’da mahkûm olan PKK lideri terörist Abdullah Öcalan’dır.

Öcalan böylece 1924 Anayasası zemininde örgütlenen milli-üniter- laik Türkiye Cumhuriyetini yıkarak, devleti federal devlet olarak kurmayı hedeflemiştir.

Atatürk Cumhuriyetini yıkarak 1921 Anayasası zemininde yeniden devlet kurma zemininde uzlaşmak demek, Öcalan İmralı’da ama fikirleri iktidarda demektir.

Zafer Partisi tek başına kalsa da direnecek. Siz parlamentoda devletimizi yıkmaya çalışırsanız, biz tüm Türkiye’yi TBMM yaparız.” diye mesaj yayınladı.

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Saadet Partisi adına Selçuk Özdağ, 1921 Anayasası’nı esas almak isteyenlerin “muhtariyet” üzerinden yürüdüğünü, Türkiye Yüzyılı diye millete giydirilmek istenen elbisenin millete dar geleceğini söyledi.

Selçuk Özdağ, Erhan Usta ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asıl 2017 Anayasa değişikliğinin darbe girişimi ortamında kabul edilmiş olduğunu hatırlattı.

O halde, sadece milliyetçiler değil, herkes siyasi parti mensubiyetini bir kenara bırakarak milli egemenliğin ortadan kaldırılmasına kaşı tavrını ortaya koymalıdır...