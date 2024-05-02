Ertem Şener ile Sinan Engin’in dili tutuldu! Beyaz Futbol canlı yayınında şoke eden görüntüler

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Ertem Şener ile Sinan Engin’in dili tutuldu! Beyaz Futbol canlı yayınında şoke eden görüntüler
Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında canlı yayında Ertem Şener ile Sinan Engin konuştuğu sırada reji, Instagram’da Irına Meier isimli bir sosyal medya fenomeni kadının fotoğraflarını ekrana getirdi.

Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında canlı yayında Sinan Engin'in konuştuğu sırada, Instagram’da Irına Meier isimli bir sosyal medya fenomenini rejinin arattığı anlar ekrana yansıdı.

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ERTEM ŞENER ŞAŞTI KALDI

Ertem Şener rejiyi uyardıktan sonra ekrandan apar topar kaldırıldı.

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GRAFİKÇİ SAYFAMI AÇMIŞ

Irina Meier Instagram hesabından açıklama yaptı.

Meier, “Görünüşe göre büyük bir futbol yayını sırasından grafiklerden sorumlu biri futbol görüntüleri yerine Instagram sayfamı açmış” ifadelerini kullandı.

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TAKİPÇİSİ ARTTI

Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılamasının ardından Meier, Türkiye'den çok sayıda kişinin kendisini takibe aldığını duyurdu.

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