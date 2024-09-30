Yeni bir Epstein vakası mı? Justin Bieber'a sistematik istismar yıllar sonra ortaya çıktı

Pedofil Jeffrey Epstein skandalının yankıları devam ederken dünyaca ünlü 54 yaşındaki ABD'li müzisyen Sean 'Diddy' Combs'un sapkınlık ve suç ağı eski sevgilisi Cassie Ventura'nın 2023 yılında cinsel taciz ve istismar suçlarından şikayetçi olmasıyla ortaya çıktı.

EVİNİN ALTINDA TÜNELLER ORTAYA ÇIKTI

Diddy’nin evinin altından tüneller çıkması, Hollywood'un en büyük isimlerinin çocukların istismar edildiği partilere katılması ve Justin Bieber'ın da bu partilerde zengin kişilere sunularak cinsel istismara maruz kaldığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Eski sevgilisi şarkıcı Cassie tarafından "cinsel istismar ve şiddet" davasıyla gündeme gelen olayla istismara uğrayanlara cesaret verdi.

ADI SAYISIZ SUÇA BULAŞMIŞ

Bad Boys Records adlı müzik şirketinin sahibi Diddy, geçen hafta seks ticareti, insan alıkoyma, fiziksel şiddet, cinsel istismar ve suç örgütü oluşturma iddialarıyla tutuklandı.

50 MİLYON DOLARLIK KEFALET TALEBİ REDDEDİLDİ

Şartlı tahliye olmaksızın hapiste tutulan şarkıcının 50 milyon dolarlık kefalet talebi reddedilirken, Diddy'nin Brooklyn'deki Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde tutulmasına karar verildi.

BİNİ AŞKIN BEBEK YAĞI...

FBI şarkıcının Miami ve Los Angeles'taki evlerine düzenlediği baskında binden fazla bebek yağı bulundu. Ünlü rapçinin avukatı Marc Agnifilio, bu durumu ünlü yıldızın tıpkı diğer Amerikalılar gibi stok yapmayı sevmesi olarak savunmaya çalışınca tepki yağdı. Ayrıca FBI baskınlarında şarkıcının evinin altında tüneller olduğu da ileri sürüldü.

MEŞHUR PARTİLERDE ÇOCUK İSTİSMARI

Özellikle düzenlediği "efsanevi" partilerle bilinen rapçinin bu etkinliklerde korkunç şeyler yaptığı ortaya çıktı. "Diddy kayıtları" denilen video kayıtlarında, ünlü isimleri rızaları dışında kaydedip şantaj yaptığı, partilerde reşit olmayan çocukların cinsel istismara maruz bırakıldığı ortaya çıktı.

DICAPRIO PARTİLERİN GÖZBEBEĞİYDİ

Combs, Hollywood'un gözde aktörü Leonardo DiCaprio'yu partilerindeki davet listesinin her zaman bir numarası olduğunu söylemişti. Diddy'nin partilerine katılan diğer ünlüler arasında Jennifer Lopez, Ashton Kutcher ve Kardashian ailesi de yer alıyor.

'JUSTIN BIEBER'I ZENGİN ADAMLARA PAZARLADI' İDDİASI

Olayla ilgili en çok konuşulan iddia ise Diddy'nin bir dönem yapımcılığını üstlendiği Justin Bieber'a da cinsel istismarda bulunması.

Üstelik Justin Bieber'ın, ünlü rapçinin ayarladığı zengin adamlar tarafından da cinsel istismara uğradığı iddia ediliyor. Bu olayların, Bieber’ın 15 yaşındayken şarkıcı Usher aracılığıyla Diddy ile tanıştırılmasıyla başladığı söyleniyor.