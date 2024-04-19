Yeni bir soygun tekniği. Suyu bardağa garson dökünce fiyatı habersizce iki katı yazıyorlar

Her geçen gün yeni bir dolandırıcılık yöntemiyle ağzımızın açık kaldığı bu günlerde yeni bir olay da sosyal medyadan geldi.

Söz konusu vidoe paylaşılır paylaşılmaz bir anda viral oldu.

Videoda, nerede olduğu bilinmeyen bir cafenin menüsünde su fiyatının 39 TL yazıyor olmasına rağmen, müşterinin istediği suyu garsonun servis etmesi ve bardağa koyması durumunda iki katına çıkarıldığı ve 68 TL olarak adisyona kaydedildiği görülüyor.

MENÜDE 39 TL YAZIYOR AMA GARSON SERVİS EDİNCE 68 TL İSTİYORLAR

Söz konusu durumun nedenini müşteri cafe sahibine sorunca da aldığı cevap servis yapılması durumunda bu durumla karşılaşıldığı yönünde oluyor.

Yani bir müşteri suyun kapağını kendisi açıp içerse 39 TL öderken, garson servis ederse 68 TL ödemek zorunda kalıyor.

Bu dolandırıcılık yöntemini duyan vatandaşlar, suyun nasıl bir bardağa koyulduğunu (altın varaklı mı?) diye merak ederken, normalde de bir suyun fiyatının 39 TL olmaması gerektiğini söyleyerek duruma tepki gösterdi.

ADİSYONA DAHA ÇOK ÜCRET YAZABİLMEK İÇİN BAŞKA NELER YAPILIYOR

İşletmeler, müşterilerin farkında olmadığı bir çok dolandırıcılık yöntemini kullanarak adisyonları şişiriyor.

Örneğin porsiyonu küçültüp tabağa birazcık sunum ekleyince; sunumla göz boyayıp vatandaştan daha çok para istiyorlar.

(Örnek: Erişteli Mercimek Çorbası tabağı.)

Bir ürünün fiyatı tam olarak yazıldığında çok geliyor ama küsürlü yazıldığında müşteriye daha ucuzmuş hissi yaratıyor. Örneğin bir makarnanın tabağı 79.99 olduğunda müşteri bunu sorun etmiyor gibi düşünülürken, 80.00 TL olduğunda pahalı buluyor.

PARA ÜSTÜNÜ YA GEÇ VERİYORLAR YA DA 'BÜTÜN PARA KALMADI' DİYEREK BOZUK VERİP 'SİZDE KALSIN' DEDİRTMEYE ÇALIŞIYORLAR

İşletmeler bir de müşteriler adisyon parasını verir vermez bahşiş beklerler. Ancak bahşiş gelmeyince ya para üstünü çok geç getirirler ya da 'bütün para kalmadı' diyerek bozuk verip 'sizde kalsın' dedirtmeye çalışırlar.

MEKAN KOKUSU

Mekanın kokusu ne kadar çekiciyse ve ne kadar çok yemek kokusu varsa açlığınız o kadar perçinlenir ve kokan şeyden yemek istersiniz. Birçok işletme bu yöntemi de sıklıkla kullanmaktadır.