Doğal gaz ve elektriğe zam geliyor mu? Bakan canlı yayında açıkladı

NTV'de Canlı yayına çıkan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar gündeme dair soruları yanıtladı. Elektrik ve doğal gaza zam yapılacak mıydı? Bakan Bayraktar işte o soruya yanıt verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, önümüzdeki ay elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam yapılmayacağını açıkladı. Jeopolitik gelişmeler nedeniyle petrol ve doğalgaz fiyatlarının yükseldiğine ifade eden Bakan Bayraktar, “Bunları en uygun şekilde vatandaşlarımıza nasıl sunabiliriz çabası içindeyiz.” dedi.

BEDAVA DOĞAL GAZIN KARARNAMESİ BİTİYOR

2023 yılının mayıs ayında kararla 25 metreküp bedava doğalgaz uygulaması için düğmeye basılmıştı. Aradan bir yıl geçti ama uygulamanın uzatılıp, uzatılmayacağı konusunda bir gelişme olmadı. Hazine ve Mehmet Şimşek'in açıklamalarında bedava doğal gazla ilgili hiçbir konu geçmedi. Hal böyle olunca ve de yeni bir kararname yayınlanmayınca, bedava doğal gaz kullanımının uzatılmayacağı öngörüldü. Bu durumda vatandaşın faturaları ortalama 150 TL'lik bir artış beklentisi tahmin edildi.

Doğalgaz Tüketimine İlişkin Sistem Kullanım Bedelleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi geçen yıl 1 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayınlanmıştı.1 Mayıs 2024 tarihine kadar 25 metreküp doğal kaz kullanımı faturalara yansıtılmayacağı açıklanmıştı. 1 Mayıs geldi geliyor ama yeni bir kararname çıkmayınca uzatılmayacağı algılandı. 1 Mayıs'tan tarihten sonra faturalarda 150 TL artış bekleniyor.

BEDAVA DOĞAL GAZ SORUSUNA NET YANIT ÇIKMADI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar'a canlı yayında 25 metreküplük bedava doğal gaz desteğiyle ilgil soru da yöneltildi. Ancak bakandan net bir yanıt gelmedi. Bayraktar, Türkiye'de sosyal açıdan desteklenmesi gereken kesimleri desteklemeyi sürdüreceklerini ifade etti. Bakan ayrıca, imkanlar dahilinde yapılabilecek ne varsa anları yapmaya çalışacaklarını söyledi.