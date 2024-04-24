Yeni dizisi final yapan Şevket Çoruh Arka Sokaklar’a geri dönüyor

Kaynak: Birsen Altuntaş
Yeni dizisi final yapan Şevket Çoruh Arka Sokaklar’a geri dönüyor
Ünlü oyuncu Şevket Çoruh’un dizisinin final yapmasının ardından Arka Sokaklar’a geri döneceği iddia edildi.

50 yaşındaki ünlü oyuncu Şevket Çoruh Now’da yayınlanan Korkma Ben Yanındayım dizisinde yer alıyordu. Fakat dizi için final kararı çıkınca Çoruh, yeni projesini aramaya başladı.

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Birsen Altuntaş’ın haberine göre Şevket Çoruha’a, Arka Sokaklar dizisine dönmesi için teklif yapıldı.

Mesut Komiser karakteriyle fenomen olduğu Arka Sokaklar dizisinden teklif yapılan Çoruh’un son hamlesi iddiaları daha da güçlendirdi.

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Şevket Çoruh, dizinin, sosyal medya hesabını takibe aldı. Bu gelişme dizinin hayranlarını heyecanlandırdı.

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D Media imzalı, ilk bölümü 31 Temmuz 2006’da yayınlanan Arka Sokaklar’ın şu an 18.sezonu çekiliyor.

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