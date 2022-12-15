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Covid-19'da yeni hasta profili: Kronik grip

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, korona virüs geçirmiş kişilerin eski hayatlarına dönemediğini belirterek, “Grip artık kronik bir hal aldı. Önceden 1-2 günde grip şikâyetleri geçerken şimdi ise kronik grip dediğimiz bir tablo ile karşı karşıyayız” diye konuştu..

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 12:14
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Yeni hasta profili: Kronik grip

Covid-19'da yeni hasta profili: Kronik grip
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Prof. Dr. Şevket Özkaya, Covid-19 geçirmiş kişilerde ortaya çıkan sağlık problemlerinin insanların günlük ve iş hayatlarını olumsuz etkilediğini belirtti. Yeni bir hasta profili ile karşılaştıklarını ifade eden Prof. Özkaya, “Covid-19 sayılarında bir artış gözleniyor. Hala şanslıyız ki grip gibi seyrediyor. Gerçekten ağır vakalarla karşılaşmıyoruz. Aşıların hala koruyucu etkisini görüyoruz. Bu hala eski alıştığımız varyantların olduğunu gösteriyor. Korona vakaları grip gibi seyrediyor. Bir farkla grip gibi seyrediyor. Grip artık kronik bir hal aldı. Önceden 1-2 günde grip şikayetleri geçerken şimdi ise kronik grip dediğimiz bir tablo ile karşı karşıyayız. Ateş, eklem, boğaz ağrısı ile başlayan şikayetler öksürük ile devam ediyor ve hiç geçmiyor. Bir gün iyiyse bu durum bir kötü oluyoruz. Toplumda şuan kronik salgın haline dönüşen bir grip salgını ile karşılaşıyoruz” şeklinde konuştu.

ÖZKAYA: ŞUAN HERKESİN ZEMİNİNDE BİR KORONA YÜKÜ VAR

İnsanların eski hayatlarına dönemediğini söyleyen Prof. Özkaya sözlerine şunları ekledi:

“Şuan herkesin zemininde bir korona yükü var. Bu korona virüsleri üzerine binen solunum yolları virüsleri bizi hasta ediyor. Bunu buz dağı gibi düşünmeniz lazım. Buz dağının görünen bir de görünmeyen yüzü var. Suyun altında kalan bir virüs yükümüz var bizim ve en ufak ısı değişiminde şikayetler tekrar ortaya çıkıyor. İnsanların ‘bir gün hastayım, iki gün hastayım' dediği zamanlardan 'bugün daha iyiyim' demeye başladı. Bu kronik grip iş yükümüzü, iş gücünü ve sosyal hayatımızı etkiliyor. Şu an hastaların büyük bir çoğunluğu bir gün iyiler bir gün kötüler ama şuan hastalar korona öncesi eski hayatlarına devam edemiyorlar”
 

İHA

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