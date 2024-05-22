Yeni ittifak kuruldu. Adı Kurtuluş ittifakı

Faal olarak siyasi hayatlarına devam eden 5 siyasi parti gördükleri lüzum üzerine birlikte hareket etmeye karar verdiklerini açıkladı. ATA Parti, Doğru Parti, Yurt Partisi, Adalet Partisi ve Milliyetçi Türkiye Partisi’nden oluşan Kurtuluş Partisi’nin sözcülüğüne Milliyetçi Türkiye Partisi Genel Başkanı Ahmet Yılmaz getirildi.

Yayınlanan bildiride parlamenter sistem, sığınmacı sorunu ve Cumhuriyet ve laiklik karşıtı odaklar ile mücadelenin öncelik olduğu aktarıldı.

Yüce Türk Milleti’ne diyerek başlayan bildiride ittifakın kuruluş amacının milletin ve devletin içine düştüğü/düşürüldüğü sorunlardan kurtulabilmesi için 5 partinin imza verdiği görüldü.

Kurtuluş İttifakı’nın bildirisi şu şekilde:

“YÜCE TÜRK MİLLETİ'NE...

Milletimizin ve devletimizin, içine düştüğü / düşürüldüğü sorunlardan kurtulabilmesi için, mutlu ve huzurlu bir Türkiye için aşağıda isim ve imzaları bulunan bizler kurumsal kimliklerimiz devam etmek üzere, ana meselelerde "Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır." ana ilkesiyle "Kurtuluş İttifakı" adı altında birlikte hareket etmeye karar vermiş bulunuyoruz.

Türk ve Atatürk ile sorunu olmayan, Cumhuriyet değerlerine bağlı bütün kişi ve kurumları Adalet ve Demokrasi mücadelemizde yer almaya davet ediyoruz.

"Kurtuluş İttifakı" olarak:

A. Milletimizin, Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunları ile gasp edilen egemenlik haklarının milletimize iade edilmesi suretiyle; parlamenter demokratik sisteme dönülerek adalet ve demokrasi temelinde, hukukun üstünlüğüne dayalı güven ortamının yeniden tesis edilmesi,

B. Sınır güvenliği sağlanarak kaçak ve sığınmacı girişinin engellenmesi, ülkemizde bulunan kaçak ve sığınmacıların ülkelerine hızla geri gönderilmesi,

C. Cumhuriyet ve lâiklik karşıtı odaklarla, bütün bölücü fikir ve yapılarla mücadele önceliklerimiz olacaktır.

Adalet, hukuk, ekonomi, eğitim, sağlık, tarım, doğa/çevre, uluslararası ilişkiler, Milli Güvenlik gibi ana konulardaki politikalarımız zaman içinde ayrıca açıklanacaktır.

Mensubu bulunmaktan ve hizmetine talip olmaktan gurur duyduğumuz Yüce Türk Milleti'ne saygılarımızla arz ederiz.”