Yeni müfredat illere gönderildi

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci'nin imzasıyla, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında planlama, öğrenme ortamları, öğrenme ve öğretme süreçleri, ölçme ve değerlendirmeye ilişkin hususlar' konulu yazı, 81 ile gönderildi.

Yazıda öğrencilerin zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki bakımdan çok yönlü gelişimini desteklemek amacıyla hayat verilen 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulanmasına ilişkin temel ilkelerin '2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne İlişkin İş ve İşlemler' genelgesiyle duyurulduğu hatırlatıldı.

MEB'e bağlı okul ve kurumlarda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortak Metni ve öğretim programlarında yer alan şekliyle 'Planlama çalışmaları, öğrenme ortamlarının oluşturulması, öğrenme-öğretme sürecinin yürütülmesi, ölçme ve değerlendirme uygulamaları' gibi temel ilkelerin hayata geçirilmesi, alanda birlik ve beraberliğin sağlanması, eğitim öğretim süreçlerinin etkin ve verimli yürütülmesi için dikkat edilmesi gereken hususlara yer verildi.

YILLIK VE AYLIK PLANLAR OLUŞTURULACAK

Buna göre; tüm çalışmalar, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortak Metni'nde yer alan öğrenci profili özellikleri merkeze alınarak planlanacak ve uygulanacak. Ders kitaplarının öğretmen kılavuzlarını ve örtük yönergeleri içerecek şekilde yapılandırıldığı hususunda öğretmenler bilgilendirilecek ve kitapları etkili bir şekilde kullanmaları sağlanacak. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni her yönüyle anlatan ve modele ilişkin gelişmelerin, örneklerin duyurulduğu 'https://tymm.meb.gov.tr' adresi yönetici ve öğretmenler tarafından düzenli olarak takip edilecek. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortak Metni ve öğretim programlarına uygun yıllık ve aylık planlar, zümre öğretmenleri ile iş birliği içinde hazırlanacak. Planlar, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temel yaklaşımı ve öğrenci profili doğrultusunda şekillendirilecek. Ayrıca yıllık ve aylık planlarla uyumlu olacak şekilde ders planları/günlük eğitim akışı planları oluşturulacak ve öğrencilerin zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki yönlerden gelişimini destekleyecek bütüncül yaklaşımlar kullanılarak hazırlanacak. Bu süreçte ders planlarında ünite/tema/öğrenme alanına ait öğrenme çıktıları ve süreç bileşenlerine, içerik çerçevesine, programlar arası bileşenlere, ölçme ve değerlendirme kapsamında öğrenme kanıtlarına, öğrenme-öğretme yaşantılarına ve farklılaştırma çalışmalarına yer verilecek.