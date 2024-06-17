Yeni rejim için suç ortağı aramak!

Bayramın iç siyaset gündemi “suç ortağı” kavramı üzerinden gelişti. Esasen 27 Nisan 2024 tarihli “AKP’ye suç ortağı bir CHP mi?” başlıklı yazımda, “Şimdi, kendi durumunu meşrulaştırmak isteyen Erdoğan’ın gerçekten CHP’ye ihtiyacı var! MHP desteği artık yetmiyor! Halk, yerel seçimlerde hem AKP’yi frenlemek hem de boşa gitmeyecek oy kullanmak istediği için CHP’ye ‘kerhen’ destek vermek durumunda kaldı. Halk, CHP’ye bu desteği AKP politikalarına suç ortağı olsun diye vermedi... CHP, ülkeyi batağa sürükleyen AKP politikalarına karşı, kararlı bir duruş sergilemek ve hem iç hem dış politikada çıkış yolunu göstermek durumundadır; yoksa ilk genel seçimde, halk başka bir alternatif üretecektir...” uyarısında bulunmuştum.

Buradaki suç ortaklığından kastım, AKP’nin rejim değişikliği niteliğindeki Yeni Anayasa projesine doğrudan veya dolaylı olarak destek verilmesiydi... Bunu da belirtmiştim.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP ile CHP arasındaki “yumuşama, normalleşme” görüşmeleri üzerine “AK Parti ile CHP’nin Altılı Masa ile birlikte ittifak kurmaları samimi dileğimizdir” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Sayın Bahçeli şöyle bir kolaycılık yapmasın; memleketi bu hale kadar getirip suç ortağını bize doğru itmesin. Bu sorunları ya çözsünler ya bıraksınlar biz çözeriz” diye cevap verdi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, “suç ortağı” kavramını "siyasi saldırı” olarak nitelendirince Özgür Özel, “Sinan Ateş cinayetinden bahsetmiyorum. Ayrıca kriminal bir suçtan bahsetmedim. Benim esas kastettiğim, ekonomik olarak memleketi getirdikleri nokta” diye cevap verdi.

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan da “Biz iade-i ziyareti yapmak suretiyle siyasete bir yumuşama, bir kibarlık getirelim dedik. Ama bu kibarlıktan anlamayanlar İstanbul'da basın toplantısı yaptılar ve orada belli ki birilerinin etkisi altında kaldılar. Demek ki bazı yerlerden onay aldılar. Bizim iade-i ziyaretimizi demek ki hazmedemediler. Eğer bu iade-i ziyaretimizi CHP'nin başındaki arkadaş hazmedebilseydi, bu tür bir açıklamayı yapmaya gerek duymazdı.” dedi.

Erdoğan, “Türkiye bu yeni dönemde yeni anayasayı gündemine almak suretiyle bir adım atabilir. Bizim bu ziyaretleri yapmamızın altında yatan gerçek de ‘her ne kadar ters görünse de CHP ile de böyle bir anayasa yapma başlığı altında buluşabilir miyiz?’ arayışıydı. Teklifimizi yaptık. Onlardan ‘niye olmasın’ noktasına gelen bir yaklaşım gördüm. Fakat iki gün sonra ortaya maalesef arzu etmediğimiz bir yaklaşım çıkınca bu durum da bizi üzmedi değil.” diyerek asıl hedeflerini net bir şekilde açıkladı.

Bu arada BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de “Özgür Özel'in son açıklaması, yumuşama havasına uygun bir açıklama olmadı. Nezaket kurallarına da uygun bir açıklama olmadığını düşünüyorum. 'Suç ortağı' nitelemesini de doğru bulmadığımı ifade ediyorum. Dolayısıyla da ortada bir suç ya da suçlu yok. Bunu şahsen bir dil sürçmesi olarak değerlendirmek isterim” diye konuştu.

Öyle ya iktidar, ekonomide veya genel olarak iç ve dış politikada siyasi suçlar işlemişse, siyasi destekçileri de doğrudan suç ortağı oluyor!

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AKP iktidarı, ülkeyi ekonomik anlamda çöküşe götürdüğü gibi orduya ve hukuk sistemine siyaseti bulaştırmış, eğitim sistemini mahvetmiştir. Şimdi sebep olduğu bunca kötülükten sonra Yeni Anayasa ile devleti kuruluş rayından tamamen çıkarıp yeni bir devlet kurmaya çalışmaktadır. Ülkeyi yabancılara istila ettirmesinin asıl sebebi de bu hedeftir. AKP iktidarının bu hedefe ulaşması için CHP ve BBP desteği yetmemekte, yeni suç ortağı aramaktadır.