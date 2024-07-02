Yeni Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan ilk açıklama

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yeni Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan ilk açıklama

Sağlık Bakanı olarak Fahrettin Koca'nın yerine atanan Kemal Memişoğlu'ndan ilk açıklama geldi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnamede, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın görevden affını istemesi üzerine yerine Kemal Memişoğlu atandı.

Yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, görevinin getirdiği büyük sorumluluğu layıkıyla yerine getirmek için elinden geleni yapacağını belirtti.

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleriyle Türkiye Cumhuriyeti’nin 53. Sağlık Bakanı olarak atanmış bulunuyorum” diyen Memişoğlu, Erdoğan’a teşekkür etti.

Memişoğlu paylaşımında, görevi için çok çalışacağını da belirtti.

Memişoğlu’nun paylaşımı ise şu şekilde:

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