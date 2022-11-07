﻿Yeni tehdit büyüyor mu?..

Cumhuriyet 99 yaşında... Laik rejimin geleceğinin ciddi riskler taşıdığı şu dönemde, en önemli soru şu bence; "Hangi cumhuriyet peki?.."

-Kurucusu alçakça saldırılara uğrayan soylu cumhuriyet mi?..

-Temelinde yüz binlerce şehidin kanı olan muzaffer cumhuriyet mi?..

-Bayramları bile yasaklanan coşkulu cumhuriyet mi?..

-"Kinci" zavallıların "ikinci"sini kurmak için kendilerini paraladıkları hedefteki cumhuriyet mi?..

-Hilafet özlemcilerinin, bağnazlığın cenderesinde rövanş almaya çalıştıkları kuşatılmış cumhuriyet mi?..

-Dört bir koldan çembere alınan aydınlanma cumhuriyeti mi?..

-Truva kısraklarının içten yıkmak için bölücülük-gericilik kıskacında parçalamaya çalıştıkları cumhuriyet mi?..

Karanlık pusu büyüyor...

Cumhuriyeti tüketmeye, sarsmaya ve hatta yıkmaya çalışan karanlık düzenle ilgili sorular hiç bitmez...

Evet; hangi Cumhuriyet 99 yaşında acaba?.. Soruları daha da yoğunlaştıralım;

-İş birlikçi, dönek liboşların her fırsatta haince taarruz etmeye çalıştıkları büyük cumhuriyet mi?..

-Rejimin kurulduğu Meclis'te, ihanetlere uğrayan demokratik cumhuriyet mi?..

-Tarikat-cemaat, türban-mürit kıskacında yok edilmek istenen laik cumhuriyet mi?..

-Ya da yurttaşlarının, korku imparatorluğunun yasalarıyla karanlığa sürüklendiği sosyal cumhuriyet mi?..

Evet; Mustafa Kemal Atatürk'ün, kuşatılmış topraklar yoksulluk, gericilik ve cehalet batağındayken, sönmeyen bir aydınlanma meşalesi gibi ulusa armağan ettiği Türkiye Cumhuriyeti 99 yaşındayken bile tehdit altında...

Asıl tehdit Suriye'de...

Peki; bu soruları bir kez daha neden mi sorduk?.. AKP'li Mahir Ünal'dan sonra HDP'li Pervin Buldan'ın da Cumhuriyeti hedef alan açıklamaları toplumda infial yaratırken, 100. yılına giden cumhuriyetin bir asırdır tehdit altında olduğu bir kez daha ortaya çıktı...

Cumhuriyet kazanımlarının iyice darbe aldığı son 20 yılda, AKP'nin millî varlıklardan Tevhid-i Tedrisata kadar hedef almadığı bir tek Cumhuriyet varlığı kalmazken, tehdit sadece yurt içinde, cumhuriyetin rövanşını almaya çalışanların karanlık çabalarından da ibaret değil...

Baksanıza; Suriye'de ABD destekli bir PKK ordusunun kurulduğuna ilişkin iç ve dış basında daha fazla haberler çıkmaya başlarken, öne çıkan soru düşündürücü olduğu kadar da çok ürkütücü;

Gelecek yıl cumhuriyetin 100. yılını kutlama hazırlığı yapılırken, Atatürk'ün en büyük mirası daha ne tür tehditler altına sürüklenecek acaba?..

Ve en önemlisi de, toplum diken üstünde iken endişeler büyürken, bu tehditleri ortadan kaldıracak siyasi örgütler yeterince teyakkuzda mı?..

PKK son 4 yılda büyük darbe almışken, Suriye'de sinsice büyüyen tehdide bir kez daha "dikkat" demekten başka bir şey elden gelmiyor...

Hele de seçim yaklaştıkça bu tehdidin provokatif ve sansasyonel eylemlerle daha da öne çıkacağından hiç kuşku duyulmuyor...