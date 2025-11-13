15 yaşındaki Ahmet Minguzzi'nin yaşıtları tarafından öldürülmesi, Redkitler, Casperlar, Daltonlar gibi çetelerin bilerek reşit olmayan çocukları kullanmasıyla birlikte toplumun her kesiminde tartışılmaya başlanan “suça sürüklenen çocuklar” konusunun yeni yargı paketinden çıkarıldığı öğrenildi.

T24’ten Ceren Bayar’ın haberine göre; suça sürüklenen çocuklar düzenlemesi 11. Yargı Paketi’nden çıkarıldı. AKP kaynakları, ‘suça sürüklenen çocuklar’ konusunu da kapsayacak, "çocukların üstün yararını gözeten çalışmalar yapacak bir araştırma komisyonu kurulacağını" söyledi.

ÇOCUKLARIN TÜM SORUNLARI İNCELENECEK

Taslakta yer alacağı açıklanan düzenlemeyle 15-18 yaş arası suça sürüklenen çocuklara verilen hapis cezasının artırılması öngörülüyordu. Suça sürüklenen çocuklar düzenlemesi, çocuk hakları alanında çalışma yürüten sivil toplum kuruluşları tarafından eleştirilirken, düzenlemenin çocuğun üstün yararına ve anayasaya aykırı olduğu yorumu yapılmıştı.

AKP, düzenleme hayata geçmeden önce konunun Meclis’te kurulacak bir araştırma komisyonunda ele alınmasına karar verdi. İlgili düzenlemenin komisyonun çalışmalarına ve hazırlanacak rapora göre yeniden ele alınacağı ve Meclis gündemine getirileceği ifade edildi.

Kaynaklara göre komisyon, çocukların eğitimden sağlığa tüm sorunlarının ele alınacağı bir çalışma yürütecek.

BAZI CEZALARDA ARTIŞ ÖNGÖRÜLÜYOR

Çetelere; örgütlü suç kapsamında verilen cezanın iki katına çıkarılması düzenlemesi ise pakette yer alacak.

Kaynaklar, çocuklara değil çocukları kullanan çetelere verilen cezanın artırılacağını söyledi.

Paketin önümüzdeki hafta Meclis’e sunulması bekleniyor.