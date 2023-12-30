Yeni yıla kilo almadan girmek için 9 öneri

Diyetisyen ve Fitoterapi Uzmanı Buket Ertaş Sefer, yeni yıla sağlıklı bir şekilde girebilmek için beslenme önerilerini paylaştı.

Buket Ertaş Sefer, yeni yıl gecesinde kendimizi suçlu hissetmemek için 29 Aralık'tan itibaren 2-3 gün boyunca dikkatli bir beslenme planı uygulayabileceğini bildirdi.

Sefer, ayrıca böylece yeni yıl gecesinde sevdiğimiz yiyeceklerin keyfini çıkarabileceğini tabii ki bu, o gece her şeyi doyasıya yiyebileceğimiz anlamına gelmediğini en beğendiğimiz şeylerden oluşan bir tabak yeterli olacağını açıkladı.

"Kan şekerinizin dengesini bozmamak için sabah kahvaltısını atlamamalısınız" diyen Sefer, "İştahımızı dengelemek için kahvaltıda yumurta, az yağlı peynir, avokado ve bol sebze, gerektiğinde bir dilim ekmek tüketebiliriz. Bu öğün hem bizi tok tutacak hem de avokado ve sebzelerin antiinflamatuar etkisiyle sağlığımıza katkı sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

AŞIRIYA KAÇMAYIN

Bir akşam için yapılan küçük kaçamakların sağlığımızı çok etkilemeyeceğini ve asıl önemli olanın genel beslenme alışkanlıklarımız olduğunu vurgulayan Sefer, “Yediklerimizi yavaş yavaş ve zamana yayarak tüketmek önemli. Böylece yemeklerde miktarı ayarlamak daha kolay olur. Ayrıca yemeklerde doyma hissine ulaşmak için zaman tanımış oluruz. Fakat en önemli nokta yediğimiz şeylerden çok aşırıya kaçmamak olacaktır" ifadelerini kullandı.

ŞİŞKİNLİK YAPAN BESİNLERDEN UZAK DURUN

Şişkinlik hissine neden olan besinleri menüden çıkarmak da faydalı olacaktır diyen Sefer, şunları söyledi:

“Kalori miktarından bağımsız olarak, mesela glütenli besinlere karşı hassasiyetiniz var ama çok ciddi bir sorun yaşamıyorsunuz. Yediğinizde sadece şişkinlik hissediyorsunuz. O zaman menünüzü buna göre ayarlayın. Bulgur yerine sebzeli bir basmati pirinci pilavı daha iyi gelebilir. Laktoza karşı hassasiyetiniz varsa mezelerinizi laktozsuz yoğurtla yapın. Süt ürünlerine karşı hassasiyetiniz varsa kek veya pasta yaparken bitkisel süt kullanın. Bunlara ek olarak bol su içerseniz ertesi gün şişkinlikten daha az şikayet edecek, kilo alma korkusunu daha az hissedeceksiniz."

Sefer, “Keyifli sohbetler eşliğinde fark etmeden kuruyemiş yemek çok kolaydır. Bunu önlemek için yanınıza alacağınız miktarı sınırlamak, kontrolü kaybetmenizi engelleyecektir. Ayrıca sağlığınız için kavrulmuş değil, çiğ kuruyemişleri seçmek daha iyi bir seçim olacaktır" dedi.

HAREKETLİ OLUN

Sefer, bu dönemde de beslenme kadar hareketin de önemli olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Yılın son haftasında normalden daha fazla hareketli olmak, metabolizmanızın da hızlı çalışmasını sağlayacaktır. Davetli olduğunuz günlerde spor yapmayı ihmal etmeyin. Kalori alımınızı azaltmak için harcadığınız kalorinin de yüksek olması lehinize olacaktır."

SİNDİRİMİNİZİ RAHATLATIN SALATA VE SEBZE İLE

Sefer, salata ve sebze ağırlıklı sofraların sindiriminize de iyi geleceğini belirterek, "Bunun yanında, pilav, makarna, çorba, ekmek gibi karbonhidratlı besinlerden sadece birini seçmek, dengeli beslenmenize katkı sağlayacaktır. Menüde çok fazla seçenek varsa, en çok sevdiğinizden yiyin. Örneğin çok çeşitli meyveler varsa, en çok beğendiğinizi alın. Bu dikkati tüm besin grupları için gösterin. Hamur işi veya şerbetli tatlılar yerine daha hafif sütlü tatlılar tercih edin." dedi.

GAZLI İÇECEKLERDEN UZAK DURUN

Sefer, bu tür gecelerde gazlı içeceklerin gizli kalori kaynakları olduğunu hatırlatarak, “Genellikle yemeğe yoğunlaşıldığı için içecekler gözden kaçabiliyor. Bu da gece boyunca alınan kalori miktarının yükselmesine sebep oluyor. Bu yüzden gazlı içeceklerden kaçının. Su içmeyi tercih edin. Alkol kullanıyorsanız, miktarını azaltın ve gün içinde, gece süresince, ertesi gün bol bol su için. Bol su içmek, alkolün neden olduğu su kaybını önlemeye yardımcı olacaktır" diye konuştu.

ERTESİ GÜN PROTEİN AĞIRLIKLI BESLENİN

"Ne kadar çok yerseniz yiyin, ertesi gün kendinizi suçlamayın" diyen Dyt. Buket Ertaş Sefer, “Ağır yemeklerin yerine bol sebze, suyu bol meyveler ve proteinli besinler yemeye bakın. Midenizi rahatlatmak için de adaçayı, papatya çayı gibi bitki çayları içebilirsiniz" sözlerini kullandı.ki,lo