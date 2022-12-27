27 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Yeni yılın ilk gününde beslenme önerileri. Diyetisyenden yılbaşı reçetesi

Yeni yılın ilk gününde beslenme önerileri. Diyetisyenden yılbaşı reçetesi

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilem İrkin Koçan, yılbaşında ve yeni yılın ilk günü için beslenme önerilerini açıkladı.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 09:36
Takip Et

Beslenme ve Diyet Uzmanı açıkladı. Yılbaşında ve yeni yılın ilk günü için beslenme önerileri

Yeni yılın ilk gününde beslenme önerileri. Diyetisyenden yılbaşı reçetesi
+
Aa
-

İHA’nın haberine göre; Yılbaşında hem lezzetli yemekler tüketip hem de sağlımızı korumak mümkün olduğunu belirten ve yemeklerin pişirme tekniklerine dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilem İrkin Koçan, “Bir gün öncesinden geç saatlere kadar besin tüketimi olacağı için, ertesi gün geç hafif bir kahvaltı ile güne başlayalım” sözlerini kullandı.

“Yılbaşında kuruyemiş tercihi kavrulmamış çiğ olsun” diyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilem İrkin Koçan, şu ifadeleri kullandı:

“Kuruyemişlerin yüksek kalorili olduğunu unutmayıp tüketim miktarında kontrollü kalalım. Mümkünse pilav/makarna tüketimini sınırlı tutalım ya da yerine daha kaliteli karbonhidrat olan bulgur ya da tam buğday unu makarna veya bulgur, amarant, kinoa olarak tercih edelim”

“ERTESİ GÜN EN AZ 2,5 VE 3 LİTRE SU İÇELİM”

Yeni yılın ilk günü, bitki çayı veya evde hazırlanan detoks içecekler tüketmenin güne daha dinç başlamak için yardımcı olacağını söyleyen Koçan, şunları ifade etti:

“Örneğin, yarım demet maydanoz 1 dilim limon 1 yeşil elma su ile hazırlayacağınız smothie içine 1 şişe maden suyu ekleyerek sağlıklı bir detoks içecek hazırlayabilirsiniz. Ertesi gün et grubu tüketiminden kaçınıp, sebze tüketimine özen gösterelim. Mümkünse çiğ veya az pişmiş olarak, antioksidan etkisinden faydalanabileceğimiz kükürt içeriği yüksek avokado, mantar, kereviz, karnabahar, brokoli, lahana ile hazırlanmış sağlıklı sebze tabakları iyi bir tercih olacaktır. Akşam saatlerinde yapacağımız tempolu bir yürüyüşün toparlanma ve sindirime olumlu katkısı olacaktır”

“RENKLİ SEBZELER TÜKETİN”

Sofrada mutlaka farklı renk sebzeler olması önerisinde bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilem İrkin Koçan şu sözleri kullandı:

“Antioksidan özelliği yüksek olan, kereviz, lahana, pancar soframızda mutlaka olsun”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hadi gel de şimdi yılbaşı kutla
1
﻿Hadi gel de şimdi yılbaşı kutla
﻿Hadi gel de şimdi yılbaşı kutla
﻿CHP'de adaylık istifaları başladı: 25 il ve ilçe başkanı görevinden ayrıldı
2
﻿CHP'de adaylık istifaları başladı: 25 il ve ilçe başkanı görevinden ayrıldı
﻿CHP'de adaylık istifaları başladı: 25 il ve ilçe başkanı görevinden ayrıldı
﻿Kassandra 2023'te olacakları kan ter içinde açıkladı. Zenginlerin astroloğu gece yarısı açıklama yaptı
3
﻿Kassandra 2023'te olacakları kan ter içinde açıkladı. Zenginlerin astroloğu gece yarısı açıklama yaptı
﻿Kassandra 2023'te olacakları kan ter içinde açıkladı. Zenginlerin astroloğu gece yarısı açıklama yaptı
﻿İsrail Filistinli futbolcuyu öldürdü
4
﻿İsrail Filistinli futbolcuyu öldürdü
﻿İsrail Filistinli futbolcuyu öldürdü
﻿Savcı 'uyuşturucu baronu' çıkmıştı: İstenen ceza belli oldu
5
﻿Savcı 'uyuşturucu baronu' çıkmıştı: İstenen ceza belli oldu
﻿Savcı 'uyuşturucu baronu' çıkmıştı: İstenen ceza belli oldu
﻿Görevi kötüye kullanma, hırsızlık, zimmet... Çok sayıda muhtar ve kamu görevlisi gözaltına alındı
6
﻿Görevi kötüye kullanma, hırsızlık, zimmet... Çok sayıda muhtar ve kamu görevlisi gözaltına alındı
﻿Görevi kötüye kullanma, hırsızlık, zimmet... Çok sayıda muhtar ve kamu görevlisi gözaltına alındı
﻿‘Yerli ve milli Escobar’ pankartı Süleyman Soylu'ya hakaretten ceza aldırdı
7
﻿‘Yerli ve milli Escobar’ pankartı Süleyman Soylu'ya hakaretten ceza aldırdı
﻿‘Yerli ve milli Escobar’ pankartı Süleyman Soylu'ya hakaretten ceza aldırdı
﻿Ankara'da IŞİD operasyonu: 9 zanlı yakalandı
﻿Ankara'da IŞİD operasyonu: 9 zanlı yakalandı
﻿Ankara'da IŞİD operasyonu: 9 zanlı yakalandı
﻿Gaziantep'te IŞİD operasyonu: 14 gözaltı
﻿Gaziantep'te IŞİD operasyonu: 14 gözaltı
﻿Gaziantep'te IŞİD operasyonu: 14 gözaltı
﻿Kastamonu’da kar nedeniyle 13 köy yolu ulaşıma kapandı
﻿Kastamonu’da kar nedeniyle 13 köy yolu ulaşıma kapandı
﻿Kastamonu’da kar nedeniyle 13 köy yolu ulaşıma kapandı
﻿Zehir tacirleri suçüstü yakalandı
﻿Zehir tacirleri suçüstü yakalandı
﻿Zehir tacirleri suçüstü yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.