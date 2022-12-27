Yeni yılın ilk gününde beslenme önerileri. Diyetisyenden yılbaşı reçetesi

İHA’nın haberine göre; Yılbaşında hem lezzetli yemekler tüketip hem de sağlımızı korumak mümkün olduğunu belirten ve yemeklerin pişirme tekniklerine dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilem İrkin Koçan, “Bir gün öncesinden geç saatlere kadar besin tüketimi olacağı için, ertesi gün geç hafif bir kahvaltı ile güne başlayalım” sözlerini kullandı.

“Yılbaşında kuruyemiş tercihi kavrulmamış çiğ olsun” diyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilem İrkin Koçan, şu ifadeleri kullandı:

“Kuruyemişlerin yüksek kalorili olduğunu unutmayıp tüketim miktarında kontrollü kalalım. Mümkünse pilav/makarna tüketimini sınırlı tutalım ya da yerine daha kaliteli karbonhidrat olan bulgur ya da tam buğday unu makarna veya bulgur, amarant, kinoa olarak tercih edelim”

“ERTESİ GÜN EN AZ 2,5 VE 3 LİTRE SU İÇELİM”

Yeni yılın ilk günü, bitki çayı veya evde hazırlanan detoks içecekler tüketmenin güne daha dinç başlamak için yardımcı olacağını söyleyen Koçan, şunları ifade etti:

“Örneğin, yarım demet maydanoz 1 dilim limon 1 yeşil elma su ile hazırlayacağınız smothie içine 1 şişe maden suyu ekleyerek sağlıklı bir detoks içecek hazırlayabilirsiniz. Ertesi gün et grubu tüketiminden kaçınıp, sebze tüketimine özen gösterelim. Mümkünse çiğ veya az pişmiş olarak, antioksidan etkisinden faydalanabileceğimiz kükürt içeriği yüksek avokado, mantar, kereviz, karnabahar, brokoli, lahana ile hazırlanmış sağlıklı sebze tabakları iyi bir tercih olacaktır. Akşam saatlerinde yapacağımız tempolu bir yürüyüşün toparlanma ve sindirime olumlu katkısı olacaktır”

“RENKLİ SEBZELER TÜKETİN”

Sofrada mutlaka farklı renk sebzeler olması önerisinde bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilem İrkin Koçan şu sözleri kullandı:

“Antioksidan özelliği yüksek olan, kereviz, lahana, pancar soframızda mutlaka olsun”