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İki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu

Artvin'de bir ahşap evde, dün akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın yangın kontrol altına alınırken, ev ve içerisinde bulunan bütün eşyalar yanarak kül oldu.

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 13:42
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Yeni yıla yangınla girdiler, iki katlı evleri kül oldu

İki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu
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Artvin’in Borçka ilçesinde iki katlı ahşap evde yangın çıktı. Çıkan yangın yeni yıl öncesi aileye kabusu yaşattı.

Borçka'nın Demirciler köyü Elmalı Mahallesi'nde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Şaban ve Veysel Zeytin’e ait ahşap evde dün akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında evde olan iki aile, yangını fark edince evlerini terk etmek zorunda kaldılar.

Bir anda alevler yükselerek evi tamamen sardı. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle yangına müdahale edildi. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alınırken, ev ve içerisinde bulunan bütün eşyalar yanarak kül oldu.

Kış günü evsiz kalan aile yeni yılda kabusu yaşarken, gözyaşlarını tutamadı.

Ev sahibi Şaban Zeytin, "Evin içinde oturuyorduk. Yan odadan koku, duman geldi. Kapıyı açtım, bir anda alevler yükseldi. Ne yapacağımızı şaşırdık. İlk aklıma torunlarımı kurtarmak oldu. Evde her şey yandı. Bir tek iğne bile kalmadı. Bidon bidon bal vardı, kış ortasında dışarıda kaldık, devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz" dedi.


(Kaynak: İHA)

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