21 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sinop açıklarında can pazarı. Kuru yük gemisinde yangın

Sinop açıklarında can pazarı. Kuru yük gemisinde yangın

Sinop açıklarında bir gemide çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 23:16
Takip Et

Sinop açıklarında kuru yük gemisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Sinop açıklarında can pazarı. Kuru yük gemisinde yangın
+
Aa
-

AA - İHA -- Bozburun mevkisi açıklarında kuru yük gemisinde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına Deniz Polisi ile Sahil Güvenlik ekiplerince müdahale edildi.

Gemi mürettebatından 16 kişi balıkçı teknelerinin de yardımıyla Sinop Limanı'na getirildi. Yaralanan ve dumandan etkilenen 3'ü ağır 16 kişi hastaneye kaldırıldı. Gemi kaptanının ise kayıp olduğu öğrenildi.

Gemideki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, AA muhabirine, Sinop'un 7 mil açıklarında "Meta" isimli Malta bandıralı gemide büyük bir yangın çıktığını söyledi.

Gemide 17 personel olduğunu anlatan Karaömeroğlu, "16'sını kurtardık. Gemiden en son kurtardığımız 3 kişi de bir balıkçı teknesi ile iskelemize varmak üzere. Sağlık tedbirlerimizi aldık. Gemide kurtarma faaliyetlerimiz devam ediyor." dedi.

Kurtarma çalışmalarına destek veren balıkçılardan Ömer Canik ise yangının büyük ihtimalle geminin arka kısmından çıktığını belirterek, "Personelden birinin bacağının dizinden aşağısı kopmuştu. Çok zor durumdalardı. Arkadaşımız tehlikeleri göze alarak gemiye atladı. Ayağı kopan arkadaşa yardımcı olduk. Vinçle aldık. Merdivenden inecek durumu yoktu." diye konuştu.

Kaptanın kaybolduğunu öğrendiklerini aktaran Canik, "Denize atlamış olduğu söyleniyor. Gemi içten içe yanmaya devam ediyordu. Ara ara yangın fazlalaşıyordu. Rüzgar nedeniyle sağa sola gidiyor. Mürettebat gemide kalsaydı dumandan zehirleneceklerdi." ifadesini kullandı.

 Sinop Valiliğinden açıklama 

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, "Büyük bir yangın çıktı. 17 personel olduğu tahmin ediliyor" açıklaması yaptı.

 Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, "3 mil açıkta Malta bayraklı Bata isimli yük gemisinde meydana gelen yangında gemide 17 mürettebat olduğu bilgisi alınmış olup, olaya ilk müdahale eden ekipler tarafından 1'i ağır yaralı, 3'ü hafif yaralı olmak üzere 13 gemi mürettebatı kurtarılmıştır. Gemi kaptanının hayatını kaybettiği değerlendirilmektedir" açıklamasında bulundu.

Sinop Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"20 Aralık 2022 tarihinde saat 20.30 sıralarında Sinop'ta denizin 3 mil açıklarında Malta bayraklı Bata isimli yük gemisinde (130 metre boyunda, 17 mürettebatın mevcut olduğu değerlendirilmektedir.) yangın meydana geldiği bilgisi alınmıştır. Samsun Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına bağlı helikopter, Sinop 72'nci Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve Sinop Liman Başkanlığı koordinesinde balıkçı gemileri ile birlikte yangına müdahale edilmiştir. Gemide 17 mürettebat olduğu bilgisi alınmış olup, olaya ilk müdahale eden ekipler tarafından 1'i ağır yaralı, 3'ü hafif yaralı olmak üzere 13 gemi mürettebatı kurtarılmıştır. Gemi Kaptanının hayatını kaybettiği değerlendirilmektedir. Yangın geminin kamaralar (yaşam alanı) bölümünde halen devam etmekte olup, geriye kalan 3 mürettebatı kurtarma çalışmalarına devam edilmektedir."

Gemideki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

deli
20.12.2022 23:50
Gemide acil kaçış botları yokmu neden hemen gemiyi terk etmiyor bu personel yangın kontroleden çıktıysa canı kurtaracaksın.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
1
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
﻿Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi
2
﻿Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi
﻿Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi
﻿Erotik Türk filmlerinin yıldızı Arzu Okay'ın son hali herkesi şaşırtıyor
3
﻿Erotik Türk filmlerinin yıldızı Arzu Okay'ın son hali herkesi şaşırtıyor
﻿Erotik Türk filmlerinin yıldızı Arzu Okay'ın son hali herkesi şaşırtıyor
﻿Selçuk Geçer asgari ücretin açıklanmasına saatler kala tahminini açıkladı
4
﻿Selçuk Geçer asgari ücretin açıklanmasına saatler kala tahminini açıkladı
﻿Selçuk Geçer asgari ücretin açıklanmasına saatler kala tahminini açıkladı
﻿Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’
5
﻿Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’
﻿Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’
﻿'O Ses Türkiye Yılbaşı’ özel gecesine katılacak isimler belli oldu. Birbirinden ünlü isimler listede
6
﻿'O Ses Türkiye Yılbaşı’ özel gecesine katılacak isimler belli oldu. Birbirinden ünlü isimler listede
﻿'O Ses Türkiye Yılbaşı’ özel gecesine katılacak isimler belli oldu. Birbirinden ünlü isimler listede
﻿İstanbul seçimlerini bilen anket firması son durumu açıkladı
7
﻿İstanbul seçimlerini bilen anket firması son durumu açıkladı
﻿İstanbul seçimlerini bilen anket firması son durumu açıkladı
﻿Köpeğe çarpmamak için takla attı
﻿Köpeğe çarpmamak için takla attı
﻿Köpeğe çarpmamak için takla attı
﻿Başına 10 milyon dolar ödül koyulan Yeni Nesil Karteli'nin liderinin kardeşi yakalandı
﻿Başına 10 milyon dolar ödül koyulan Yeni Nesil Karteli'nin liderinin kardeşi yakalandı
﻿Başına 10 milyon dolar ödül koyulan Yeni Nesil Karteli'nin liderinin kardeşi yakalandı
﻿Musk: Hükümet ‘sansür’ için Twitter'a milyonlarca dolar ödedi
﻿Musk: Hükümet ‘sansür’ için Twitter'a milyonlarca dolar ödedi
﻿Musk: Hükümet ‘sansür’ için Twitter'a milyonlarca dolar ödedi
﻿Yunan basınına göre Türkiye'nin iletişim gücü, Yunanistan'dan daha iyi
﻿Yunan basınına göre Türkiye'nin iletişim gücü, Yunanistan'dan daha iyi
﻿Yunan basınına göre Türkiye'nin iletişim gücü, Yunanistan'dan daha iyi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.