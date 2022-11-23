﻿Yeni Zelanda'dan rekor faiz artışı

Yeni Zelanda Merkez Bankası (RBNZ), enflasyon ve istihdam seviyelerinde istenilen hedeflere ulaşmak için daha yüksek faiz oranlarına ihtiyaç olduğunu belirterek gösterge faiz oranını 75 baz puan artırdı.

RBNZ'den yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı yüzde 3,50'den yüzde 4,25'ye yükseltti. Piyasaların beklenti de faizde açıklanan oranda artış yapılacağı yönündeydi.

Böylece faiz oranı 2021 Ekim ayındaki rekor düşük seviye olan yüzde 0,25'ten bu yana 400 baz puan artırılmış oldu.

Yıllık enflasyonun yüzde 7,2 ile hâlâ çok yüksek olduğuna işaret eden RBNZ, "Yüksek enflasyon, yerel ve uluslararası faktörlerin bir karışımından kaynaklanmaktadır. Göstergeler enflasyonun yakın vadede yüksek seviyede kalacağına işaret etmektedir" açıklamasını yaptı.