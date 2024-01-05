Yeni Zelanda’da yerli halkın temsilcisinin Meclis’teki konuşması. Dinleyen milletvekilleri korkudan sindi

Kaynak: Haber Merkezi
Yeni Zelanda’da yerli halkın temsilcisinin Meclis’teki konuşması. Dinleyen milletvekilleri korkudan sindi
Yeni Zelanda’nın yerli haklarından Maori halkının temsilcisi olan milletvekilinin mecliste yaptığı dans gündem oldu.

Okyanusya ülkesi Yeni Zelanda meclisinin seçilen en genç milletvekili olan 21 yaşındaki Hana-Rawhiti Maipi-Clarke, mecliste yaptığı ilk konuşmasında “Haka Dansı” yaptı.

Sosyal medyada viral olan videoda, genç milletvekilinin geleneksel ritüeli yaptığı esnada, milletvekillerinin tepkisi dikkatlerden kaçmadı.

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“Savaş Dansı” olarak da bilinen Haka Dansı, Yeni Zelanda ülkesiyle özdeşleşmiş bir ritüel olarak biliniyor.

Milletvekilinin ritüeli gerçekleştirdiği esnada, salonda bulunan diğer milletvekillerinin de eşlik etmesiyle, izleyenleri büyüleyen görüntüler ortaya çıktı.

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HAKA DANSI NEDİR?

Yeni Zelanda’nın dünyaca ünlü kültürel değeri olan Haka Dansı, 140 yıllık bir geçmişe dayanıyor.

Okyanusya ülkesinin yerli halkı Maori’lere ait olan ritüel “Savaş Dansı” olarak da biliniyor.

Yerli halkın bir nevi ilahi söyleme biçimi olan dans, geçmişte savaşlardan önce savaşçıların güçlerini gösterme ve karşı tarafı korkutma amacıyla yapılırmış.

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Haka Dansının tarih kitaplarında yer alan ilk ortaya çıkış hikayesi ise şöyle:

Efsaneye göre 1800'lerde rakip kabilelerden savaşçıların kendisini öldürmek için geldiğini öğrenince kaçıp bir çukurda saklanan Māori kabilesinin savaş şeflerinden Te Rauparaha, çukurun başında kendisini vücudu kıllarla kaplı bir savaşçı liderin beklediğini görür.

Vücudu kıllarla kaplı kişi, Maori halkının savaş şefi Te Rauparaha’yı öldürmek yerine özgürlüğünü verince Rauparaha da çukurdan çıkarak günümüze kadar değişmeden gelen Haka dansının sözleriyle dans etmeye başlar.

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