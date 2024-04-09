Yeniçağ Gazetesi 1. sayfası

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Meral Akşener'in genel başkan adayı olmayacağı açıklamasının ardından İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, partisinden istifa ettiğini duyururken Musavat Dervişoğlu ve Koray Aydın da genel başkanlık için aday olduklarını açıkladı.

Akşener'in aday olmayacağını açıklamasının ardından partiden ilk istifa İzmir milletvekili Ümit Özlale'den geldi. 31 Mart seçiminde İYİ Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan ve yüzde 3,64 oy alan Özlale, X sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: “Sevgili İYİ Parti Ailesi,; uzun bir süredir İyiler Hareketi’nin bir üyesi olarak sizlerle birlikte ülkemiz için çalışmaktan gurur duydum. Ancak, geldiğimiz noktada partimizin ilk günlerdeki heyecanının kalmadığını, makul çözümler sunmanın mümkün olmadığını ve siyaset üretmenin imkânsız olduğunu üzülerek görüyorum. Bu nedenle istifamı sunma kararı aldım”

Seçim yenilgisinin hemen ardından ilk olarak kurucular kurulu üyesi Günay Kodaz, Akşener’in karşında aday olduğunu açıklamıştı. Kurultay kararı alındığı gün aday olacağını duyuran İYİ Parti Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın da dün basın toplantısıyla kararını yineledi. Akşener’in dünkü açıklamasına hemen ardından İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, “Sürecin, usulüne ve geleneklerimize uygun olarak yürütülmesini temin amacıyla öncelikle partimizin kurulduğu günden itibaren büyük emekler sarf ederek bugünlere gelmesini sağlayan kurucu liderimiz ve aile büyüğümüz Sayın Meral Akşener’i ziyaret edip hayır duasını alacak, sonrasında da değerli dava arkadaşlarımız ve teşkilat mensuplarımızla birlikte partimizi TBMM’de temsil eden değerli milletvekillerimizle istişarelerde bulunacağım” diyerek İYİ Parti genel başkanlığına aday olacağını açıkladı. Bunun ardından bir adaylık açıklaması da İYİ Parti Grup Başkanı Koray Aydın’dan geldi. Aydın, “Kurucu Teşkilat Başkanı olduğum ve bir evlat gibi büyüttüğümüz İYİ Partimizi yeniden ayağa kaldırmak, Türkiye’ye yeniden umut olmasını sağlamak ve partimiz için emek veren bütün dava arkadaşlarımızı birlik, bütünlük ve kardeşlik hukukuyla bir araya getirmek amacıyla kutlu bir yola çıkmış bulunuyoruz” dedi.