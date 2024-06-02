Yeniçağ Gazetesi birinci sayfası

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KİRALIK EVE TAŞINMANIN MALİYETİ 100 BİN LİRA OLDU

Ev sahibi olmanın hayal olduğu Türkiye'de başka bir kiralık eve taşınmak da zorlaştı. CHP'li Başevirgen, "Bir kiracının başka bir eve taşınma maliyeti depozito, komisyon ve nakliyeyle 100 bin lirayı buluyor. Barınma krizi artarak devam edecek" dedi.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, vatandaşların tüm temel ihtiyaçları gibi barınmanın da ciddi bir sorun haline geldiğini söyledi. 2024 yılında taşınma maliyetlerinin vatandaşlar için ciddi bir mali yük oluşturduğunu ifade eden CHP'li Başevirgen, "Adaleti, sağlığı, güvenliği, eğitimi, halkın refah ve huzurunu sağlamak devletin asli görevleridir. İktidarlar da bu asli görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Ancak 22 yıllık AKP iktidarıda adaletten eğitime, sağlıktan güvenliğe kadar her alan alarm veriyor. Bunun yanı sıra vatandaşların en temel haklarından olan barınma da lüks haline geldi. Yüksek enflasyon, yüksek kira artışları, kiracı-ev sahibi arasındaki problemler ve taşınma maliyetleri, barınmayı da içinden çıkılmaz bir kriz haline soktu. Ekonomik koşullanın zorlaşması ve enflasyonun etkisiyle, taşınma sürecinin maliyetleri önemli ölçüde yükseldi" dedi.

Taşınmanın 2024 yılında vatandaşlar için ciddi bir maliyet oluşturduğunu ifade eden Başevirgen, "2024 yılında Türkiye'de taşınma masrafları, kira fiyatları ve komisyonlarındaki artışlar, taşınmayı planlayan aileler için büyük bir mali yük oluşturuyor. Kira fiyatlan, 2024 yılında özellikle büyük şehirlerde önemli artışlar gösterdi. Büyükşehirlerde kira fiyatlan yüzde 50 oranında arttı. Şehir içi taşınmalarda nakliye ücretleri 10 bin ila 20 bin lira arasında değişirken şehir dışı taşınmalarda ise bu maliyet katlanıyor" diye konuştu. Başevirgen, yüzde 25'lik kira artış sınırının kalkmasıyla taşınma maliyetlerinin daha da yukarı çıkacağını belirtti. Bir kiracının başka bir kiralık eve taşınmasının maliyetini hesaplayan Başevirgen, "Vatandaşlar taşınma sürecinde kira, komisyon, depozito, nakliye, tadilat gibi masraflarla yaklaşık 95 bin lira gibi yüksek bir maliyetle karşı karşıya kalıyor. Tüm bunların üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yüzde 25 kira artış sınırına devam edilmeyeceğini açıklamasıyla; ev sahibi ve kiracıların daha çok karşı karşıya geleceği, mevcut barınma krizinin artarak devam edeceği ortada. Özellikle tayin ve üniversite öğrencilerinin tercih dönemlerinde ortalama kira fiyatlarının artacağını hesaba katacak olursak barınmada yaşanan toplumsal kriz, daha da derinleşmeye devam edecek" dedi.