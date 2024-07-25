Yeniçağ Gazetesi: Canavarın iştahı arttı sebze fiyatları fırladı

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GIDA ENFLASYONU DOLUDİZGİN: 12 AYDA YÜZDE 98 ARTTI

Çarşı- pazardaki gıda fiyatlarındaki tırmanış vatandaşı canından bezdirdi. Birleşik Kamu İş’in araştırmasına göre son 50 aydır aralıksız yükselen gıda fiyatları 13 katına çıktı. Eylül 2021’de 100 liraya satın alınan bir gıda sepeti için vatandaşlar bu yıl temmuzda 900 lira ödemek zorunda kaldılar. Aynı dönemde, kamu çalışanlarının ücretlerinde ise yüzde 780 oranında artış yaşandı.

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu’nun araştırmasına göre, son 50 aydır aralıksız yükselen gıda fiyatları, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,1 oranında arttı. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Sekreteri Özgür Aras, “Vatandaş gıdaya daha fazla para ayırabilmek için eğitim, sağlık ve benzeri diğer gereksinimlerine harcamalarını kısarak yaşamlarına devam etmeye çalışıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Ar-Ge birimi KAMUAR’ın, fiyatlarını Ankara’daki marketlerden düzenli olarak derlediği ve halkın en fazla tükettiği 64 temel gıda maddesinden oluşan gıda sepetini esas alarak hazırladığı gıda fiyatları endeksinin Temmuz 2024 sonuçlarını açıkladı.

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu’nun paylaştığı araştırma sonuçları şöyle:

“TÜİK’in en son açıkladığı tüketim harcamalarıyla ilgili istatistiklere göre en zengin yüzde 20’lik kesim tüketim harcamalarının yüzde 14,5’ini, en yoksul yüzde 20’lik kesim ise yüzde 36,6’sını gıda için yapıyor. Yoksullar her geçen yıl gelirinin daha büyük bir kısmını gıdaya ayırmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla gıda fiyatlarında Türkiye’de son 49 aydır yaşanan kesintisiz artış en fazla sabit gelirli ve yoksul kesimleri etkiliyor.

Açıklanan enflasyon bu nedenle bu kesimin gerçek hayatta yaşadığı enflasyonu tam olarak yansıtmıyor. TÜİK enflasyonu hesaplarken gıda harcamalarının ağırlığını yaklaşık yüzde 25 olarak esas alıyor. İktidarın daha sonra ‘akıl dışı ilan ettiği’ yanlış ekonomik politikaların tetiklediği yüksek enflasyon sürecinin en ağır faturasını gıda fiyatları yüzünden yoksullar ödemeye devam ediyor. Yoksullar bu faturayı sadece gıdaya daha fazla para ayırarak değil, gıdaya daha fazla para ayırabilmek için, eğitim, sağlık ve benzeri diğer gereksinimleri için harcamalarını kısarak hayatlarından ödüyorlar.

Türkiye’nin, iktidar eliyle bu yanlış politikalarla yıllarca sürecek bugünkü enflasyon sarmalına sürüklendiği Eylül 2021’den bu yana gıda fiyatları yüzde 800 oranında arttı. Diğer bir ifadeyle Eylül 2021’de 100 liraya satın alınan bir gıda sepeti için vatandaşlar bu yıl temmuzda 900 lira ödemek zorunda kaldılar. Aynı dönemde, yüzde 19,31 oranındaki son temmuz zammıyla birlikte kamu çalışanlarının ücretlerinde ise yüzde 780 oranında artış yaşandı. Diğer bir ifadeyle Eylül 2021’de 100 lira olan ortalama kamu çalışanının ücreti Temmuz 2024’te 880 lira olabildi. Kamu çalışanlarının ücretlerindeki artış gıda fiyatlarındaki artışı bile karşılamaya yetmedi.

Kamu çalışanlarının ücretlerinin alım gücü gıda fiyatlarına karşı reel olarak azaldı. Kamu çalışanlarının ücretleri altı ayda bir artırıldığı için bu reel azalma önümüzdeki aylarda artarak devam edecek. Birleşik Kamu-İş’in gıda fiyatları endeksi Haziran 2020’den bu yana her ay, yani aralıksız olarak 50 aydır bir önceki aya göre artıyor. Bu 50 aylık dönemde gıda fiyatları 13 katına çıktı. Temmuzda, ekmek-pirinç-un-bulgur fiyatları önceki aya göre ortalama yüzde 9,8 oranında artarken, et ve balık grubu fiyatlarında yüzde 3,9 oranında gerileme yaşandı. Süt, süt ürünleri ile yumurta grubunda fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 1,5 oranında, yağ harcamaları ise yüzde 2,8 oranında zamlandı.

Meyve fiyatlarının yüzde 5,7 oranında arttığı temmuzda sebze fiyatlarında da bir önceki aya göre ortalama yüzde 13,1 oranında artış oldu. Temmuzda bakliyat fiyatları yine önceki aya göre yüzde 2,4 oranında arttı. Salça, zeytin, bal, çay, tuz ve benzeri işlenmiş gıda maddelerinden oluşan diğer işlenmiş gıda fiyatları ise yüzde 2,9 oranında azaldı. Vatandaşlar mevcut gıda tüketim alışkanlıklarına göre seçilen 64 gıda maddesinden oluşturulan gıda sepetini satın alabilmek için temmuzda, bir önceki aya göre yüzde 3,1 oranında daha fazla para ödemek zorunda kaldı.

Bir yılda meyve fiyatları yüzde 79,9, sebze fiyatları ise yüzde 174,6 oranında artış gösterdi.

Gıda fiyatlarında bu yılın ilk yedi aylık dönemde ise toplam yüzde 34,2 oranında artış gerçekleşti. Bir yıl öncesine göre yağ fiyatları yüzde 77,8 oranında arttı. Bakliyat fiyatları son bir yılda yüzde 62,5, diğer gıda fiyatları ise yüzde 64,1 oranında zamlandı. Gıda fiyatlarında yıllık olarak ise yüzde 79,1 oranında artış gözlendi. Temmuz 2024 sonu itibarıyla son 12 aylık ortalama gıda fiyatları ise bir önceki 12 aylık ortalama fiyatlara göre yüzde 98 oranında arttı.”

Orhan Arabacılar