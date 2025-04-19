Yeniçağ Gazetesi: En büyük utancımız çocuk yoksulluğu!

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ÜLKENİN GELECEĞİ ÇOCUKLAR EĞİTİM VE GIDA YOKSULU

TÜİK'in araştırması Türkiye'deki artan yoksulluğun bedelini en fazla ülkenin geleceği olan çocukların ödediğini ortaya çıkardı. Çocukların yüzde 10'u ile yüzde 25'inin hem meyve sebzeden, hem yeni giysiden, hem de eğitimden yoksun yaşadığı belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, 2024 yılın da Türkiye nüfusunun yüzde 25,5'ini çocuk nüfus oluşturdu. Hanehalkı İşgücü Araştırması 2024 yılı sonuçlarına göre 15-17 yaş eğitim grubundaki eğitimde olması gereken çocukların işgücüne katılma oranı yüzde 24,9 oldu. Bu oran erkek çocuklar için yüzde 35,6, kız çocuklar için yüzde 13,7 olduğu görüldü. Maddi yetersizlik nedeniyle çocukların yüzde 9,2'si yeni giysilere sahip olamadı.

Maddi yetersizlikler nedeniyle günde en az bir kez taze sebze ve meyve tüketimi yapamayan hanehalkı oranı yüzde 10, diğer nedenlerle çocukları günde en az bir kez taze meyve ve sebze tüketemeyen hanehalkı oranı ise yüzde 3,3 oldu. Parasızlık nedeniyle evden uzakta bir haftalık tatil masrafını karşılayamayan hanehalkı oranı yüzde 22,2, diğer nedenlerle bunu karşılayamayan hanehalkı oram ise yüzde 26,6 seviyesinde.

Çocukların en az son 6 ay içinde sağlık durumlarının günlük faaliyetlerini sınırlama durumları incelendiğinde sağlık durumu kötü veya çok kötü olan çocukların yüzde 53,7'sinin yaşanan sağlık sorunu nedeniyle günlük faaliyetlerinin çok sınırlandığı, yüzde 40,9'unun günlük faaliyetlerinin sınırlandığı, yüzde 5,4'ünün ise günlük faaliyetlerinin sınırlanmadığı beyan edildi. 2024 yılında toplam hanehalkı sayısı 26 milyon 599 bin 261 oldu. Hanelerin yüzde 42,8'inde 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunduğu görüldü. Bu hanelerin illere göre dağılımı incelendiğinde, 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunan hanehalkı oranının en yüksek olduğu ilin yüzde 68,5 ile Şanlıurfa, en düşük olduğu ilin yüzde 28,2 ile Tunceli olduğu görüldü. Evlenme İstatistiklerine göre 16-17 yaş grubunda olan kız çocuklarının resmi evlenmelerinin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı yüzde 1,6. Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistiklerine göre 2023 yılında dışsal yaralanma ve zehirlenmeler nedeniyle hayatını kaybeden 1-17 yaş grubundaki çocuk sayısı, bir yılda 13 bin 43 oldu. Türkiye genelinde kuruluş bakımı altında bulunan çocuk sayısının 15 bin 135 olduğu görüldü.

Araştırma sonuçlarına göre 2024 yılında 21 milyon 817 bin 61 çocuk nüfusun içinde babası vefat etmiş çocuk sayısının 258 bin 515, annesi vefat etmiş çocuk sayısının 81 bin 373, hem annesi hem de babası vefat etmiş çocuk sayısının ise 5 bin 276 olduğu görüldü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının verilerine göre 2024 yılında Türkiye genelinde kuruluş bakımı altında bulunan çocuk sayısının 15 bin 135 olduğu görüldü. Mevcut koruyucu aile sayısı 8 bin 719, koruyucu aile yanında bakımı sağlanan çocuk sayısı ise 10 bin 430 oldu. Evlat edindirilen çocuk sayısı 2024 yılında 589 oldu. Boşanma İstatistiklerine göre 2024 yılında boşanan çiftlerin sayısı 187 bin 343 oldu. Kesinleşen boşanma davaları sonucunda 186 bin 536 çocuk velayete verildi. Çocukların velayetinin yüzde 74,4'ünün anneye, yüzde 25,6'sının ise babaya verildiği görüldü.