Yeniçağ Gazetesi: Milyarlar buhar olmuş ihaleler yandaşa gitmiş

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MİLYARLAR BUHAR OLMUŞ İHALELER YANDAŞA GİTMİŞ

2023 Vakıflar Genel Müdürlüğü Denetim Raporu'na göre, yapılan aykırılık sonucu 'Bilançodaki Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı'nda 22 milyar 463 milyon lirası açık çıktı. Bölge müdürlüklerince kiraya verilen ihalesiz hep aynı kişilere kiraya verilmiş'

Sayıştay’ın 2023 yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Denetim Raporu yayımlandı. Rapora göre, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 2023 yılı itibarıyla idare tarafından başka kurumlara tahsis edilen ve idareye başka kurumlarca tahsis edilen bazı arsa ve binalara ilişkin muhasebe kayıtlarının mevzuata aykırı yapıldığı belirtilerek, "Bilançodaki Arazi ve Arsalar Hesabı, Binalar Hesabı, Birikmiş Amortismanlar ve Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı ile Net Değer Hesabının olması gerekenden farklı görünmesine sebebiyet verildiği anlaşılmıştır" denildi.

Raporda, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıflara ait bazı taşınmazların kiralarının vadesinde tahsil edilmemiş olmasına rağmen takip ve tahsili için mevzuatta belirtilen hukuki işlemlerin başlatılmadığı belirtildi. Raporda, "Bölge Müdürlüklerince kiraya verilen taşınmazların kira süresi sonunda ihale yapılmadan bir taahhütname ile yeniden aynı kişilere kiraya verildiği tespit edilmiştir. Yapılan incelemede ise kiralama süresi 10 yılı geçen taşınmazların bulunduğu tespit edilmiştir ve bu taşınmazların kira süresi dolmasına rağmen, kira sözleşmelerinin yenilenmesi veya uzatılması suretiyle kiracılıklarının devam ettiği de görülmüştür" tespiti yapıldı.

Raporda, taşınır nitelikli maddi duran varlık alımlarından bazılarının Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı ile Demirbaşlar Hesabına kaydedilmesi gerekirken doğrudan giderleştirildiği ve bu varlıklar için amortisman ayrılmadığı belirtildi.

Raporda, "2023 yılı itibarıyla yapılan söz konusu alımların anılan mevzuat hükümlerine aykırı olarak ilgili varlık hesaplarına kaydedilmeyip doğrudan giderleştirildiği ve bu varlıklar için amortisman hesaplanmadığı görülmüş, bunun sonucunda da; Bilançodaki 253 nolu Hesabın 45 milyon 671 bin 12 TL, 255 nolu Hesabın 474 milyon 53 bin 18 TL ve 257 nolu hesabın da varlıklar için hesaplanması gereken amortisman tutarlarının toplamı kadar eksik, Faaliyet Sonuçları Tablosundaki 630 nolu Hesabın ise gider kaydedilen harcama toplamı ile bahsedilen varlıklar için hesaplanması gereken amortisman tutarı arasındaki fark kadar fazla görünmesine sebebiyet verildiği anlaşılmıştır" denildi.

2023 yılı içinde inşasına başlanan maddi duran varlıklara ait harcamaların mevzuata aykırı olarak "Giderler Hesabına" kaydedildiği belirtilen raporda, "Yapılan aykırılık sonucu "Bilançodaki "Yapılmakta olan Yatırımlar Hesabı'nın 22 milyar 463 milyon 411 bin 62 TL eksik görünmesine neden olduğu" vurgulandı.

VATANDAŞA TASARRUF, SARAY'A SALTANAT BÜTÇESİ

Sayıştay'ın 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı Denetim Raporu yayınlandı. Rapordaki verilere göre; 2022 yılında 3 milyar 890 milyon 381 bin lira ödenek tahsis edilen ve yıl sonu ödeneği 5 milyar 614 milyon 842 bin 260 lira olan Cumhurbaşkanlığı’na, 2023 yılında 7 milyar 277 milyon 296 bin lira ödenek tahsis edildi. Yıl içinde yapılan eklemeyle toplam bütçe 8 milyar 477 milyon 645 bin 900 liraya çıkarılırken bunun 7 milyar 857 milyon 511 bin 494 lira 72 kuruşu harcandı. Cumhurbaşkanlığı'na, 2023 yılında bir önceki yıla göre, 2 milyar 862 milyon 803 bin 640 lira daha fazla ödenek tahsis edildi.

2023 yılında Cumhurbaşkanlığı'nın faaliyet gideri 9 milyar 565 milyon 656 bin 331 lira 30 kuruş olurken, yıl içinde ki faaliyet net geliri 165 milyon 994 bin 858 lira 30 kuruş oldu. Raporda, "Yıl sonu dönem olumsuz faaliyet sonucu 9 milyar 399 milyon 661 bin 473 liradır" denildi.

Öte yandan, 2023 yılı bütçesi ile yıl içerisinde 147 milyon 164 bin 977 lira 32 kuruş bütçe gelir elde edilirken, buna karşılık 7 milyar 857 milyon 511 bin 494 lira 72 kuruş bütçe gideri yapıldı.

Sayıştay raporunu değerlendiren CHP Milletvekili Hasan Öztürkmen, 2022 yılında günlük 15.5 milyon lira olan Cumhurbaşkanlığı harcamasının 2023 yılında günlük 26.2 milyon liraya çıktığını belirterek "Yani Saray, 2023 yılında günlük ortalama 1.541 asgari ücret harcamış. 1 yılda ise harcadığı asgari ücret sayısı 562.465. Bu artış oranıyla hesaplandığında 2024 yılında Cumhurbaşkanlığı giderlerinin toplamı en az 16 milyar TL olacak. Vatandaşa tasarruf paketi, Saray'a saltanat bütçesi" dedi.