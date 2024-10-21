Yeniçağ Gazetesi: Tandoğan’dan iktidara ‘ayağını denk al’ uyarısı

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TÜRK-İŞ'TEN HÜKÜMETE UYARI: GEMİLERİ YAKTIK, GERİ DÖNÜŞ YOK

Türk-İş tarafından Ankara'da düzenlenen "Zordayız, geçinemiyoruz" mitingine Türkiye'nin her tarafından yüz binin üstünde işçi, emekli katıldı ve "İş ekmek yoksa, barış da yok", "Şimşek şaşırma, sabrımızı taşırma" sloganları attı. Türk- İş Başkanı Atalay da "Biz sizin oy makineniz değiliz. Ayağınızı denk alın" dedi.

Türkiye İşçi Sendikası Konfederasyonu (Türk-İş) tarafından düzenlenen "Zordayız, geçinemiyoruz" mitingi Ankara Anadolu (Tandoğan) Meydanı'nda yapıldı. Türk-İş'e bağlı sendikalar ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen on binlerce işçi, vergide adalet ve yaşam şartlarının iyileştirilmesi için seslerini duyurmak üzere bir araya geldi. Türk-İş Genel Başkanı Ergun Atalay, "Zordayız, geçinemiyoruz" mitinginde yaptığı konuşmada, "Bu alandan hükümete, ülkeyi yönetenlere tekrar sesleniyorum. Bizi yok saymayın. Biz bu ülkenin yüzde 60'ıyız. Biz sizin oy makineniz değiliz. Ayağınızı denk alın. Biz her defasında sandığa gidip size oy vermek zorunda değiliz” dedi.

Mitinge, katılan yaklaşık 100 bini aşkın işçi, yaşadıkları ekonomik sorunlara çözüm ve vergide adalet talepleri için seslerini duyurmaya çalıştı. Eyleme, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, EMEK Partisi İstanbul Milletvekili İskender Bayhan da destek verdi.

Eylemde sırasıyla farklı alanlardan söz alan işçiler konuştu. Konuşmalar sırasında işçiler, "Şimşek şaşırma, sabrımızı taşırma", "Sadaka değil toplu sözleşme", "Bu daha başlangıç mücadeleye devam", "Uzlaşma yoksa direniş var", "Ankara, Ankara duy sesimizi bu gelen işçinin ayak sesler", "Yılgınlık yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Gemileri yaktık geri dönüş yok", "Yaşasın sınıf dayanışması", "İş ekmek yoksa barış da yok" sloganlarını attı.

Mitingde Mustafa Kemal Atatürk ve iş cinayetlerinde hayatını kaybeden işçiler için saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşu sonrasında İstiklal Marşı okundu. Mitingde ilk olarak taşeron işçi Tuncay Tümoğlu konuştu. Tümoğlu, "Kamuda kadroya alınmayan taşeron işçiyiz. Benim gibi pek çok işçi kamuda taşeron olarak çalışmaya devam ediyor. Yetkililer sorunu görmezden geliyor. Artık bu haksızlıklara son verilmesi gerek. Aynı iş yerinde yan yana çalışan iki işçi farklı maaşlar alıyor. Taşeron işçilerin özlük hakları çok sınırlı. Gerekli yasal düzenleme biran önce yapılmalıdır" dedi.

Asgari ücretliler hakkında söz alan Yol-İş Sendikası'ndan Durmuş Öztürk, "Ben bu ülkede asgari ücretle çalışan milyonlarca işçiden biriyim. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. 17 bin lira ile ev mi geçindirelim, çocuk mu okutalım, karnımızı mı duyuralım. Ay sonunu getiremiyoruz. Çığlığımızı duyun, geçinemiyoruz. İşçiler kötü çalışma şartlarına karşı sesini yükseltemiyor. Düşük asgari ücrete karşı sesini çıkartamıyor. Bazı işyerlerinde haftada bir gün tatili bile çok görüyorlar. Çalışma saatleri çok uzun. İşçiler meslek hastalıklarından mustarip. İşçinin posası çıkarılıp adeta kapının önüne konuluyor" diyerek yaşadıkları ekonomik sıkıntıları dile getirdi.

İşçi Remzi Evren ise çalışanlar üzerindeki vergi yükü hakkında konuştu. Evren, "Artık hiçbirimizin tahammülü kalmadı. Artan hayat pahalılığı karşısında her gün daha da eziliyoruz. Kazancımızın büyük bir kısmını vergiye veriyoruz. Geriye ne kalıyor? Bu da yetmezmiş gibi artan vergiler nedeniyle ücretimiz eriyor" dedi.

ATALAY: 70 SAYFALIK VERGİ METNİNİ TBMM'YE VERECEĞİZ

Emekliler adına konuşan Emekliler Derneği'nden İbrahim Karaer, "Biz yıllarca çalıştık bu ülkeye katma değer kazandırdık. Bizler en tehlikeli işlerde çalışarak emekliliği hakkettik. Emekli aylıkları hızla eriyor. Milyonlarca emekli ay sonunu getiremez halde Çarşı-pazar fiyatları TÜİK verilerine uymuyor. Bugün emekliler huzurla oturması gerekirken geçinme mücadelesi veriyor. Bugün pek çok emekli tekrar çalışmak zorunda kalıyor. Emekliler sağlık harcamalarını bile karşılayamıyor, bu kabul edilemez. Sağlık hizmetlerine erişim bir lütuf değil anayasal bir haktır" diyerek emeklilerin sorunlarını anlattı.

Mitingde son olarak Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay konuştu. Ergün Atalay, "Önümüzdeki hafta Meclis'e ve bütün STK'lara 70 sayfalık bir metin hazırladık onu vereceğiz ve 'Bu adaletsiz vergi sistemini değiştirin' diyeceğiz. Onlar düzeltene kadar da biz mücadele etmeye devam edeceğiz. Mehmet Şimşek'in dünyası başka benim dünyam başka, benim dünyam burası. Bu alandan hükümete ülkeyi yönetenlere tekrar sesleniyorum. Bizi yok saymayın. Biz bu ülkenin yüzde 60'ıyız. Biz sizin oy makineniz değiliz. Ayağınızı denk alın. Biz h er defasında sandığa gidip size oy vermekzorunda değiliz. Dikkatli olun bu alanın sesine kulak verin. Yarın geç kalırsınız, enflasyonu düşüreceksiniz diye bizi küçültmeye hakkınız yok.”

Türk-İş tarafından düzenlenen "Zordayız, geçinemiyoruz" mitinginde bazı işçiler Türk-İş Genel Başkanı Ergun Atalay konuşma yaparken yuhaladı. İşçilerin "Sarı sendika istemiyoruz" dövizi tuttuğu görüldü. Atalay'ın yuhalanmasının ardından bazı işçiler de "İşte Başkan işte sendika" sloganı attı.