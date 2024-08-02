Yeniçağ Gazetesi: Yandım Allah zamları vatandaşı kavuruyor

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İktidarın zam sağanağı fırtınaya dönüştü. Halkın nefesi kesilecek

Milyonlarca emekçinin aldığı ücretlerin belirlendiği haziran enflasyonun açıklanmasının ardından başlayan zam yağmuru temmuzda sağanağa dönüştü. 12 bin 500 liraya mahkûm edilen emekli ve 17 bin lira reva görülen milyonlarca asgari ücretlinin derdi “Geçim” olmaya devam ediyor.

YEREL seçim sonrası kemer sıkma politikalarına hız veren AKP iktidarı ekonomik krizin yükünü halkın sırtına bindirdi. Memur ve emekli zammında belirleyici olan haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kaynaklı başlayan zam yağmuru, milyonlarca çalışan ve emeklinin zamlı ücretini alamadan aralıksız devam etti.

Verileriyle eleştirilerin odağında olan Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 6 aylık enflasyon rakamlarını açıklamasından sonra temmuz ayı itibariyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yüzde 24,73, memur ve memur emeklilerinin maaşları ise yüzde 19,31 oranında arttı. En düşük emekli maaşı da AKP’nin verdiği kanun teklifiyle 12 bin 500 liraya çıkarılarak, ‘bununla yaşayın’ denildi.

Asgari ücret ise hiç zam görmeyerek 17 bin 2 lirada kaldı. TÜİK’in 6 aylık enflasyon rakamlarını açıklamasından sonra bu verilere bağlı olarak ÖTV zammı belli oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) alkol, sigara, benzin ve otogaz gibi kalemlerde yüzde 19,49 ÖTV zammı geldiğini duyurdu.

Böylelikle sigaralara 1 pakette 6,49 lira zam geldi. En ucuz sigara 66 en pahalı sigara ise 80 TL oldu. ÖTV zammının ardından benzine 2,21 lira, motorine 2,07 lira zam geldi. Akaryakıt istasyonlarında benzinin fiyatı 45 lirayı gördü. Zamların ardından ortalama 50 litre akaryakıt alan bir aracın deposu 2 bin 250 TL’ye dolmaya başladı. Akaryakıtta yaşanan zam başta ulaşım sektörü olmak üzere onlarca kalemi etkilerken başta gıda olma üzere bütün temel ürünlerde fiyatlar uçtu.

Seçim dönemi boyunca yapılmayan elektrik zammı da haziran enflasyonunu etkilemeyecek şekilde 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacak şekilde yüzde 38 oranında yapıldı. Böylece haziran ayında 230 kwh’lik tüketime 345,39 TL fatura ödeyen bir tüketicinin faturası, temmuz ayında 476,64 TL’ye çıktı.

Yüzde 38 zam ile yaz sıcağında serinlemeye çalışınlar, yüksek faturalarla karşı karşıya gelinken tarımsal sulamada üreticiler için hayati önemde olan elektriğe gelen zammın gıda enflasyonunu vurdu. Zamlı maaşların alındığı ilk ayda açlık sınırı asgari ücrete 2 bin lirayı aşan fart attı.

Türk-İş’in temmuz ayı araştırmasına göre 4 kişilik bir ailenin gıda harcaması tutarını ifade eden ‘açlık sınırı’ 19 bin 234 lira ile asgari ücretin 2 bin 232 lira üzerinde ölçüldü. ‘Yoksulluk sınırı’ 62 bin 652 lira olarak hesaplanırken mutfak enflasyonundaki yıllık değişim ise yüzde 81,16 oldu.

Temmuz ortasında İstanbul’da yüzde 13 bazı şehirlerde yüzde 50’yi aşan toplu ulaşım zamları geldi. Vakıf üniversiteleri ve özel liselerin kayıt zamanı yaptığı yüzde 200’leri aşan zamlar gündemdeki yerini korurken bir zam haberi de Boru Hatları ile Petrol Taşıma’dan (BOTAŞ) geldi.

BOTAŞ, önceki gün 1 Ağustos itibariyle konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 38 zam yapıldığını duyurdu. Sosyal medyada tepke toplayan zam kararından sonra Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bir açıklama yaptı.

Konutlarda doğal gaz alım bedeline yapılan yüzde 38’lik fiyat artışının, Türkiye genelinde konutlarda kullanılan gaz fiyatları üzerindeki ortalama etkisinin yüzde 24,4 düzeyinde olduğunu bildirdi.

Orhan ARABACILAR