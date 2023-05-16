Yeniçağ Gazetesi yazdı. Onursal Adıgüzel istifa etti

Türkiye 14 Mayıs akşamında son 21 yılın en stresli ve gergin seçim akşamını yaşadı.

Sonuçları merak eden halk, CHP’den veri akışı paylaşılmasını bekledi ama CHP’den sonuçlara dair düzenli bilgi verilmedi.

CHP’nin Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’in ise sorumlu olduğu sistemin çöktüğü iddia edildi.

Bunun üzerine sosyal medyadaki vatandaşlar, Adıgüzel’in istifa etmesi gerektiğine dair tepki paylaşımları yapmaya başladı.

Yeniçağ gazetesi yazarı Gamze Dağ da halkın tepkilerini göz önünde bulundurarak Adıgüzel’in istifa etmesi gerektiğine ilişkin bir yazıyı kaleme aldı.

Yazıyı okumak için tıklayınız.

Adıgüzel, tüm bu tepkilerin ardından halkın sesine dayanamayarak istifa ettiğini bildirdi.

Onursal Adıgüzel’e gelen tepkiler:

Yaşasın gerçek gazeteciler...

Yaşasın özgür gazeteciliğin yuvası Yeniçağ…