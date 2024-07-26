Yeniçağ Gazetesi: Yerelde CHP'ye oy veren halk cezalandırılacak

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SGK UNUTTUĞU ALACAKLARI İÇİN JET HIZIYLA HAREKETE GEÇTİ!

Çalışma Bakanlığı, Erdoğan'ın önceki günkü emri ile AKP'li belediyelerin yıllardır biriktirdiği SGK borçlan tahsil için dün düğmeye bastı. 31 Mart'ta CHP'ye geçen Bursa, Balıkesir ve Denizli büyükşehir belediyelerinin AKP dönemine ait toplam 789 milyon 835 bin 106 TLSGK borcu bulunuyor!

31 MART'TAKİ yerel seçimlerden zaferle çıkan CHP'li belediye başkanları makamlarına oturunca çoğu AKP'li olan eski yönetimden kalan borç yükü ile karşılaştı. Borç kalemleri arasında belediye çalışanlarının Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ödenmesi gereken primleri de yer aldı. Belediyeler AKP'deyken bu duruma sessiz kalan iktidar, seçim yenilgisi sonrası harekete geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün AKP Meclis Grup Toplantısı'nda belediyelerin SGK borçlarının Maliye Bakanlığı tarafından tahsiline başlayacağını açıkladı. "Öyle 25 kuruşa simit yok" diyen Erdoğan'ın bu sözleri CHP'li belediyelerin gelirlerine el koyarak iş yapamaz hale getirmek olarak değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SGK'nın belediyelerden 96 milyar liralık prim alacağı için düğmeye bastı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bu noktada yapılması gereken neyse, usulüne uygun şekilde duruma müdahale edilmesi gerekiyor. SGK'ye olan prim borçlarının bir an önce tahsil edilmesi gerekiyor" dedi.

Bakan Işıkhan, "31 Mart yerel seçimlerinden önce SGK'ye prim borçları biriken belediyelerin olduğuna dikkati çekmiş ve belediyelerin borçlarını ödemesi için bir çağrı yapmıştık. Bunca uyarıya rağmen hala harekete geçmemiş olan belediyelerin sayısı da ne yazık ki oldukça fazla" diye konuştu.

Bakan Işıkhan açıklamalarını "Bugün itibarıyla belediyelerin prim borçları toplam 96 milyar liraya ulaşmış durumda ve bu borcun yüzde 80'i belediye şirketlerine aittir. Sigorta primlerinin ödenmeyerek bu paraların başka kalemlere aktarılması asla doğru bir yaklaşım değildir. SGK'ya olan borçların yapılandırılması ve ödeme planlarının oluşturulması konusunda belediyelere her türlü desteği vermeye hazırız" diye sürdürdü.

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinin ardından yeni yönetimlere 2,4 milyar TL'lik Hazine borcu ile geçen belediyelerin SGK borcu da dudak uçuklatıyor. 31 Mart'ta CHP'ye geçen Bursa, Balıkesir ve Denizli büyükşehir belediyelerinin AKP dönemine ait toplam 789 milyon 835 bin 106 TL SGK borcu bulunuyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi, 670 milyon 252 bin 930 TL ile ilk sırada yer alıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 90 milyon 855 bin 852 TL ile 8'inci, Denizli Büyükşehir Belediyesi de 28 milyon 726 bin 324 TL'lik SGK borcu ile 10'uncu sarada bulunuyor.

Haber Merkezi