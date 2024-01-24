Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

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Gıda fiyatları 44 aydır kesintisiz tırmanıyor AÇLIK RİSKİ ARTIYOR

Ocakta bir önceki aya göre yüzde 6,1 artan gıda fiyatlarında son bir yıllık artış yüzde 96,5 oldu. Türkiye’nin yüksek enflasyon sürecine girdiği eylül 2021’de 100 liraya satın alınan bir gıda sepetinin ocak ayındaki fiyatı 711 liraya kadar çıktı.

BİRLEŞİK Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu’nun (Birleşik Kamu-İş) Ar-Ge birimi KAMUAR’ın yeni yılın ilk ayına ilişkin “Halkın Enflasyonu” araştırması yoksulluk sarmalının artarak devam ettiğini bir kez daha göz önüne serdi.

Dünya genelinde düşmeye devam eden gıda fiyatlarının yüksek enflasyon nedeniyle ülkemizde 44 aydır kesintisiz arttığını ortaya koyan araştırma 64 temel gıda maddesinden oluşan bir sepet esas alınarak hazırlandı.

Açlık riskinin arttığının altının çizildiği araştırmada Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi Araştırmaya göre, bu yıl ocak ayında gıda fiyatlarında bir önceki aya göre yüzde 6,1 oranında artış yaşandı. Gıda fiyatlarındaki yıllık artış ise yüzde 96,5 olarak gerçekleşti.

“TÜİK’in en son açıkladığı tüketim harcamalarıyla ilgili istatistiklere göre en zengin yüzde 20’lik kesim tüketim harcamalarının yüzde 16,6’sını, en yoksul yüzde 20’lik kesim ise yüzde 35,8’ini gıda için yapıyor.

Dolayısıyla gıda fiyatlarında Türkiye’de son 44 aydır yaşanan kesintisiz artış en fazla sabit gelirli ve yoksul kesimleri etkiliyor.

Açıklanan enflasyon bu nedenle bu kesimin gerçek hayatta yaşadığı enflasyonu tam olarak yansıtmıyor. Zira TÜİK enflasyonu hesaplarken gıda harcamalarının ağırlığını yaklaşık yüzde 25 olarak esas alıyor” bilgisine yer veriler araştırmada, şu değerlendirme yapıldı:

“İktidarın seçimden sonra vazgeçtiği yanlış ekonomik politikaların tetiklediği gıda fiyatlarında artış, ülkedeki açlık ve yoksulluk riskini giderek daha da büyütüyor. İktidarın, ancak seçimden sonra “akıl dışı” ilan ettiği ekonomi politikalarının faturasını yoksullar yüksek enflasyon yoluyla ödemeye devam ediyor.

Türkiye’nin, bu yanlış politikalarla yıllarca sürecek bugünkü enflasyon sarmalına sürüklendiği Eylül 2021’den bu yana gıda fiyatları yüzde 611 oranında arttı. Diğer bir ifadeyle Eylül 2021’de 100 liraya satın alınan bir gıda sepeti için vatandaşlar bu yıl ocak ayında 711 lira ödemek zorunda kaldılar.”

2022 yılında yüzde 179,3’e kadar yükselen gıda fiyatlarındaki yıllık artış geçen yıl haziran ayına kadar baz etkisiyle, diğer bir ifadeyle bir önceki yılın aynı aylarında gıda fiyatlarında yaşanan artışın bu yılın aynı ayındaki artıştan yüksek olması nedeniyle düşüş eğiliminde olduğuna vurgu yapılan araştırmada, ancak geçen temmuz ayından başlayarak aylık artışlar yeniden önceki yılın aynı ayındaki artış oranının üzerinde seyretmeye ve dolayısıyla da yıllık enflasyon yeniden yükselmeye başladığı belirtildi.

Haziranda yüzde 80,5’e indikten sonra temmuzda yüzde 92,2’ye çıkan gıdadaki yıllık enflasyonun, ağustosta yeniden yüzde 100’ün üzerine çıktığı anımsatılan araştırmada, “Eylülde yüzde 107,1’e ekimde yüzde 108,2’ye çıktı. Kasımda yüzde 104,1’le, aralıkta da yüzde 100,2 ile üç haneli oranlarda kalmaya devam etti. Ocak ayında ise yine baz etkisiyle yüzde 96,5 oldu” bilgisi paylaşıldı.

Araştırmaya ilişkin açıklama yapan Birleşik Kamu-İş Genel Sekreteri Özgür Aras, gıda fiyatlarındaki 44 aylık artışın en fazla sabit gelirli ve yoksul kesimi etkilediğini belirterek “Yanlış ekonomi politikalarının tetiklediği gıda fiyatlarındaki artış ülkedeki açlık ve yoksulluk riskini giderek daha da arttırıyor. İktidarın ekonomi politikalarının faturasını yoksullar ödemeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Birol Uzunay