Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

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Zamma rağmen milyonlarca emekli aynı maaşı alacak

Gelen tepkiler üzerine SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zamlarında yeniden revizeye giden iktidar oranı 49.25’e yükseltti. Zamma rağmen milyonlarca emeklinin 10 bin TL almaya devam edeceğini belirten uzmanlar, “Emekli aylıkları yama ile düzelmez. Sistem kökten değişmeli” uyarısı yaptı.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK ve Bağ-Kur emeklilerine de, memur emeklileriyle aynı oranda zam yapılacağını duyurdu. Böylece işçi ve esnaf emeklilerinin zam oranı yüzde 42,6’dan yüzde 49,25’e yükseltildi.

Ancak 6 milyonun üzerinde emekli en düşük maaş bareminde yer alıyor. Bu emekliler kök maaşlarında düzenleme yapılmadığı için 10 bin lira almaya devam edecek. Emeklilerin, düşük maaş almalarının sebebinin ise, 2008’de AKP’nin, “Emekli maaşı asgari ücretin en az yüzde 110’u kadar olur” maddesini kaldırması olduğu belirtiliyor.

Sosyal Politikalar Uzmanı ekonomist Prof. Dr. Aziz Çelik, sosyal medya hesabından ek zam değerlendirmesi yaptı. Çelik, yapılan yüzde 49,25 zammın düşük aylık alan milyonlarca emekliyi etkilemeyeceğini ve 10 bin TL emekli aylığı almaya devam edeceğini tablo üzerinden gösterdi.

“Emekli aylıkları yama ile düzelmez. Sistem kökten değişmeli” diyen Çelik, şu bilgileri paylaştı:

"Kök aylığı 6 bin 700 ve altında olan emekliler yüzde 49,25 değil yüzde 33,3 zam alacak. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 42,6 yerine yüzde 49,25 zam yapılması düşük aylık alan milyonlarca emekliyi etkilemeyecek.

Milyonlarca emekli 10 bin TL emekli aylığı almaya devam edecek. Bu şekilde emekli aylıkları yama ile düzelmez. Sistem kökten değişmeli. Aylık bağlama oranı (ABO) eski düzeyine gelmeli. Güncelleme katsayısına milli gelir artışının tamamı yansıtılmalı.

Emekli aylıklarının alt sınırı asgari ücret olmalı. Aylık artışlarında sadece resmi enflasyon değil büyüme de hesaba katılmalı. Emekli aylıkları arasındaki çarpıklığı gidermek için intibak düzenlemesi yapılmalı.”

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Hukuk Danışmanı Avukat Cafer Tufan Yazıcıoğlu da “Yapılan zamlar ile maalesef ki emeklilerimizin refah düzeyi yükselmedi. Emeklilerimiz hak ettiği zammı alamadı” tepkisini gösterdi.

Yazıcıoğlu ayrıca, emeklilerin yasal olarak fakirlik sınırının altında kaldığını ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na başvuru yaptığında yardım alma hakkı olduğunu dile getirdi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Emekli Sen Ege Bölge Baş Temsilci Sabahattin Yeşiltepe da emekliler olarak yine kandırıldıklarını söyledi. “Çalışma Bakanı gecenin ilerleyen bir vaktinde televizyonlarda güya müjdeyi verdi” diyen Yeşiltepe, “Bakan, ‘49.25 zammı bütün emeklilere veriyoruz’ dedi. Kandırılma burada başlıyor. Bugün 5 bin 500 lira alan emekli yine yüzde 33 zam alacak 6 bin 600 üzerinde alan emekli 10 bin lira kusur alacak” ifadelerini kullandı.

Yeşiltepe’nin açıklaması şöyle:

“5 bin 500 lira alan emekli iktidar lütfederse belki on bin lira alacak ve bu 10 bin lira, 2025 yılının Aralık ayağına kadar sürecek Temmuz zammı alamayacak. Yani iktidar bizi yine kandırdı. Biz diyoruz ki; Dünyanın hiç bir yerinde asgari ücretin altında emekli maaşı olamaz. Utanç verici bir düzenleme, adı üzerine en az maaş demek devrim yapmış gibi bize zam sunuyorlar.

Yazık, emeklileri önce asgari ücrete yükseltsinler, sonra da onun üzerine 49.25 versinler. İntibak yasasını çıkarsınlar. Emekli maaşları arasındaki uçurumu gidersinler. Bir parmak bal sürerek bizi kandırmasınlar. Hak verilmez alınır, hak meydanlarda alınır. Hak örgütlenerek alınır. Biat kültürü ile sırtımızı sıvazlıyorlar, sonrada iki dudak arası kararlarla ölümü gösterip sıtmaya razı ediyorlar.

Böyle bir anlayışı kabul etmek imkansız. Emekliler bir çatı etrafında toplanmalıyız. Yalanlara, kandırılmalara karşı sesimizi daha gür çıkarmalıyız Disk Emekli Sen çağrısıdır gelin bir olalım, gelin çoğalalım, hakkımızı arayalım, haksızlığa karşı duralım.”

Metin GÜREŞ