Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

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Zaman hızlı, devlet yavaş acılar da yaralar da taze!

6 Şubat 2023'te 11 kenti yerle bir eden 50 binden fazla vatandaşın can verdiği iki büyük deprem felaketinin üzerinden bir yıl geçti ama bir çok kentte yaralar hâlâ sarılmadı.

TÜRKİYE, geçen yıl 6 Şubat'ta "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı.

Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'da etkili olan depremlerde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti. 120 bin kilometrekarelik alanda 14 milyon vatandaşın doğrudan etkilendiği depremler 11 il, 124 ilçe, 6 bin 929 köy ile mahallede ağır yıkımlara yol açtı.

Türkiye'nin uluslararası yardımı da içeren 4. seviye alarm verdiği deprem sonrası ülke genelinde 7 gün süreyle milli yas ilan edildi, 11 ilde OHAL kararı alındı.

Yüzyılın felaketi olarak tarihe geçen Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yıl dönümünde 11 il için Türkiye yeniden gözyaşı döktü, anma törenleri düzenlendi. 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen felakette yaşanan acıları ve kayıpları unutmamak, şehirleri yalnız bırakmamak adına 6 Şubat depremi anma mesajları paylaşıldı.

Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Adana, Şanlıurfa, Osmaniye, Kilis gibi felaketten etkilenen birçok şehirde deprem şehitlerinin yakınları ziyaret edildi, başsağlığı mesajları yayınlandı. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler, 6 Şubat'ta ve sonrasında neler yaşadıklarını ve hissettiklerini birer kelimeyle ifade etti...

Afetzedelerin en çok kullandığı kelimeler arasında 'korku', 'hüzün', 'çaresizlik', 'ölüm', 'kıyamet', 'endişe', 'felaket', 'acı', 'umut' ve 'kayıp' yer aldı.

6 Şubat 2023'te 11 kenti yerle bir eden iki büyük deprem felaketinin üzerinden bir yıl geçti ama bir çok kentte yaralar hâlâ sarılmadı. O kentlerden biri de 6 binanın yerle bir olduğu ve 412 kişinin hayatını kaybettiği Diyarbakır.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat deprem felaketlerinin üzerinden 1 yıl geçti ancak yıkımı yaşayan kentlerden biri olan Diyarbakır’da yaralar halen sarılamadı. Kentte ağır hasarlı yapıların bile yıkımı bir yıl geçmesine rağmen ağır aksak ilerlediği için halen tamamlanamadı.

Bu binalar hırsızların ve madde bağımlılarının meskeni haline geldi. 6 binanın yerle bir olduğu ve 412 kişinin hayatını kaybettiği depremle ilgili 5 ayrı dava açıldı. Bu davalarda bazı müteahhitler halen tutuklu yargılanıyor.

Önce ağır, sonra orta hasarlı raporu verildiği için davalık olan çok sayıda depremzede rapor muamması nedeniyle 1 yıldır mağdur olarak yaşıyor. Ağır hasarlı bazı binalara girişleri engellenen ve eşyalarını almalarına dahi izin verilmeyen çok sayıda vatandaş, muhatap bile bulamadı.

Kurumlar arasında mekik dokudu. Gecekondu mahallesinde bile ev kiraları 10 bin lirayı bulurken, evi yıkılanlara verilen 3 bin lira kira yardımını ise bu ay son kez alacaklar.

Kentte 3 bin 759 yapıya da orta hasarlı raporu verildi, bunlardan bazıları önce ağır hasarlı olarak kayıtlara girdi, ancak itiraz üzerine ikinci inceleme sonrasında orta hasarlıya dönüştü.

Bazıları ise tam aksine orta hasarlı iken askı süresine itiraz üzerine ikinci incelemede orta hasarlı iken ağır hasarlı raporu verilerek tahliye kararı alındı.

Raporlar arasındaki muamma ve çelişkiler nedeniyle depremzede kat malikleri, Dicle Üniversitesi'nden veya TMMOB’dan 3 kişilik bilirkişi heyetine inceleme yaptırmak zorunda kalsalar da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü kendi saha ekiplerinin tuttukları ve sisteme işledikleri raporlar haricinde alınan raporları dikkate almayacaklarını belirtince birçok depremzede ilgili kurumla davalık oldu.