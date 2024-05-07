Fatih Altaylı: Özgür Özel değil, Devlet Bahçeli mahçup olmalı

Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Altaylı: Özgür Özel değil, Devlet Bahçeli mahçup olmalı
Gazeteci Fatih Altaylı, bugün saat 12.00’de gerçekleşmesi planlanan Özgür Özer - Devlet Bahçeli görüşmesi hakkında dikkat çekici yorumlarda bulundu.

Uzunca bir süredir şahsi Youtube kanalı üzerinden yayınladığı “Fatih Altaylı Yorumluyor” adlı programın bugünkü konu başlıklarından biri MHP Lideri Bahçeli ile CHP Lideri Özel’in bugün gerçekleşmesi planlanan görüşmesi oldu.

Moderatörün kendisine yönelttiği “Bu görüşmeyi nasıl yorumluyorsunuz?” sorusunu tebessüm ederek karşılayan Altaylı “Benim için hiç mahsur yok. Benim bu konudaki fikrimi biliyorsun. Benim bu kona fikrim şu: Keşke liderler, Türkiye'de, fikir ayrılıkları ne denli keskin olursa olsun, birbirlerinin siyasi yaklaşımından ne denli haz etmiyorsa da olsun medeni insanlar gibi görüşebilsin. Ben bunu aylardır yıllardır söylüyorum” diye yanıtladı.

Sözlerine liderlerin meclise gittiklerinde diğer liderleri arayıp “Erken geldim bugün, meclise grup toplantıları öncesi sizinle bir kahve içelim, biraz memleket konuşalım diyebilse keşke” diye devam eden Altaylı “Hep şunu söylüyorum: ilkeler ve fikirler ayrı ama ülke menfaati için beraber bir şey yapabilmeye çalışmak ayrı ayrı şeyler. Yeter ki ortaklaşılabilecek, ilkelerden taviz verilmeden temel noktalar bulunsun” dedi.

Liderlerin hiç görüşmeden, konuşmadan kapılarını birbirlerine kapamasının mantıksız olduğunu savunan Altaylı, birkaç kere görüşülmesinden anlaşılıp anlaşılamayacağı konusunda sonra fikir beyan edilmesi gerektiğini belirtti. Medeni, düzgün ve ahlaklı olduktan sonra oturup konuşulabileceğini, konuşmak için ila fikirdaş veya büzüktaş olmaya gerek olmadığının altını çizen gazeteci, “Bu görüşmeden dolayı mahcup olması gereken Özgür Özel değil. Eğer bu görüşme birisi açısından sakıncalı ise o Bahçeli’dir. Niye? Çünkü sınıf arkadaşını methedip Özgür Özel'i eleştiren Bahçeli'ydi. Özgür Özel'in bir geri adımı yok” dedi.

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